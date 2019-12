“Jeremy Corbyn blijft nog tot eind maart partijleider Labour” IB

16 december 2019

01u28

Bron: Evening Standard, BBC 0 De Britse Labourleider Jeremy Corbyn zal nog tot eind maart aanblijven als partijleider. Dat schrijft de Britse krant Evening Standard op basis van berichten binnen de partij. Corbyns partij leed afgelopen vrijdag een zware nederlaag tijdens de Britse verkiezingen: Labour haalde 203 zetels, het slechtste resultaat sinds 1935.

In de nacht die op de verkiezingen volgde, liet Corbyn al weten voor “een periode van reflectie” voorlopig aan te blijven als partijleider, maar dat hij de partij niet zou leiden bij de volgende verkiezingen.

Afgelopen weekend bood hij ook in verschillende linkse kranten zijn excuses aan voor de nederlaag. “We schoten tekort en ik neem mijn verantwoordelijkheid daarvoor op", klonk het in een open brief in The Daily Mirror.

Verwacht wordt dat Labour begin januari leiderschapsverkiezingen uitschrijft en zou de partij tegen eind maart een nieuwe leider moeten hebben. Verwacht wordt dat Sir Keir Starmer, Lisa Nandy, Jess Phillips, Emily Thornberry en Rebecca Long-Bailey een gooi naar het leiderschap zullen doen.