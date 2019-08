“Jeffrey Epstein begraven in naamloos graf in Florida” KVDS

22 augustus 2019

12u00 0 Bijna twee weken na zijn overlijden zou de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein (66) een laatste rustplaats gekregen hebben in Florida. Dat schrijft de krant Daily Mail op basis van eigen onderzoek. Het lichaam van Epstein zou in een naamloos graf gelegd zijn vlak naast dat van zijn ouders op een exclusieve begraafplaats niet ver van het mondaine West Palm Beach. Graven zouden er tot een kwart miljoen dollar kosten.

Moeder Pauline en vader Seymour Epstein werden begraven in een mausoleum op het IJ Morris Star of David Cemetery in Loxahatchee. Dat ligt op 30 minuten rijden van het landgoed van Epstein, waar een deel van het misbruik waarvan hij beschuldigd werd, zou hebben plaatsgevonden. Seymour (74) – een tuinman bij de dienst plantsoenen van de stad New York – kreeg er een laatste rustplaats in 1991, Pauline (85) – een schoolhulp en huisvrouw – vervoegde haar man in 2004. Hun zoon zou er nu naast hen rusten, volgens Daily Mail.

Cel

Jeffrey Epstein pleegde op 10 augustus zelfmoord in zijn cel in New York. Hij werd verdacht van het verhandelen van minderjarige meisjes voor seks. Na de autopsie vorige week zou het lichaam zijn overgedragen aan de broer van Epstein, Mark (65). Hij is de enige erfgenaam van het fortuin van Epstein, dat momenteel geschat wordt op nog 577 miljoen dollar.





Volgens Daily Mail zouden de stoffelijke resten daarop in het geheim naar Florida getransporteerd zijn en discreet begraven naast de resten van de ouders van de miljardair. Afgelopen zaterdag – een dag dat de begraafplaats normaal gezien dicht is – zou er een verhoogde aanwezigheid gezien zijn van beveiligingsdiensten en politie, wat op de aankomst van een hooggeplaatst persoon wijst volgens Daily Mail. Er werd een zwarte bestelwagen gespot die het terrein opreed, met een politie-escorte. (lees hieronder verder)

Woensdag bleken opeens de naamplaatjes van de graven van de ouders van Epstein verdwenen te zijn. Het personeel van de begraafplaats wilde niet zeggen hoe dat kwam. Het graf naast dat van de ouders van Epstein had dan weer een compleet nieuwe afdekplaat, zonder een naam erop. Volgens de krant The Sun zou dat moeten voorkomen dat de graven gevandaliseerd worden. Er wordt geen gewag gemaakt van de mogelijkheid dat niet het lichaam van Epstein werd bijgezet, maar de lichamen van zijn ouders werden weggehaald. Mogelijks ook om dezelfde reden: vandalisme.

Begraven

De officiële documenten van het overlijden van Epstein vermelden alleen dat hij begraven zou worden, maar niet de exacte locatie. IJ Morris heeft nog een tweede locatie in Brooklyn, New York, en zou gespecialiseerd zijn in het overbrengen van stoffelijke resten over grote afstand.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op www.zelfmoord1813.be