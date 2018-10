“Je zou me binnenkort wel eens ontbijt verschuldigd kunnen zijn”: jongeman bekent na 8 jaar dat hij meisje doodde na weddenschap KVDS

22 oktober 2018

15u21

Bron: The Mirror 0 Het is morgen precies 8 jaar geleden dat de Britse Rebecca Aylward (15) vermoord werd en aan de vooravond van die trieste verjaardag heeft haar moeder te horen gekregen dat haar moordenaar eindelijk bekend heeft. Joshua Davies was amper 15 jaar toen hij zijn ex-vriendin doodsloeg. En dat zou hij gedaan hebben om een weddenschap te winnen.

Davies had Rebecca naar een bos gelokt in Bridgend, in het zuiden van Wales, onder het voorwendsel dat hij een date met haar wilde. Toen ze daar aankwam, sloeg hij het meisje dood met een steen.

Tekstberichtjes

Tijdens het moordproces in 2011 werd duidelijk dat de jongeman voor de moord tekstberichtjes naar zijn vrienden had gestuurd, waarin hij vertelde dat hij plannen had om Rebecca om te brengen. Eén van zijn kameraden beloofde om hem op een ontbijt te trakteren als hij het effectief zou doen. Twee dagen voor de dood van Rebecca in 2010 stuurde hij de vriend een berichtje: “Je zou me binnenkort wel eens een ontbijt verschuldigd kunnen zijn.”





Ondanks het feit dat hij tijdens zijn proces bleef volhouden dat hij onschuldig was en een vriend als dader aanwees, werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met een minimum van 14 jaar cel. 8 jaar later zou hij nu toch bekend hebben. Maar de moeder van Rebecca – Sonia Oatley – denkt dat er meer achter zit.

“Ik heb via mijn slachtoffer-verbindingsofficier te horen gekregen dat hij heeft toegegeven dat hij mijn dochter vermoord heeft”, vertelt ze. “Ik zat daar en keek haar aan. Ik had het niet verwacht en was zo in shock dat ik een paar minuten niets meer kon uitbrengen.”

Proces

“Hij had blijkbaar gezegd dat hij zijn reclasseringsambtenaar wilde zien en heeft vervolgens bekend: ‘Ik heb het gedaan en niemand anders was erbij betrokken. Ik ben de enige verantwoordelijke.’ Door jaren geleden onschuldig te pleiten is er echter een proces van gekomen en heeft hij ons 5 weken lang door de hel doen gaan. We moesten naar elk gruwelijk detail luisteren van hoe Becca gestorven is. En hij genoot ervan.”

“We hadden hem nochtans warm onthaald in ons gezin toen Becca iets met hem begon”, gaat ze verder. “Toen ik haar zag in het mortuarium voelde het alsof mijn hart uit mijn borst gerukt werd. Ik wilde haar vasthouden en kussen, maar mocht niet. Zelfs dat ontnam hij ons.”

Minimumstraf

Volgens de moeder van Rebecca zou de intussen 23-jarige man bekend hebben om minder lang in de gevangenis te moeten zitten. Sonia wil er nu alles aan doen om hem toch voor minstens 14 jaar achter de tralies te houden. “Hij zit al over halfweg zijn minimumstraf, dus binnenkort komt hij in aanmerking voor een vervroegde invrijheidstelling”, zegt ze. “Ik moet nu bij de rechter een slachtofferverklaring afleggen. Ik zal de rechter vertellen hoe de moord op Becca ons levens nog altijd elke dag verwoest. Haar broer Jack is intussen 16 en haar zus Jess 21. Ze had erbij moeten zijn toen ze die verjaardagen vierden. Ze zou zo trots geweest zijn. Davies is een extreem gevaarlijke man en ik ben ervan overtuigd dat hij opnieuw zal moorden.”