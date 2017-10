"Je zal mijn *** lekker vinden": nu ook Amazonbaas geschorst nadat producente boekje opendoet Koen Van De Sype

Terwijl in Hollywood de lijken uit de kast blijven vallen in het seksschandaal rond filmbaas Harvey Weinstein, is ook een topman van Amazon op non-actief gezet na klachten over seksuele intimidatie. Roy Price (51) - het hoofd van Amazon Studios - zou zich op een feestje in een chique hotel opgedrongen hebben aan een van zijn topproducenten. En Isa Hackett (50) vertelde nu alles.

Hackett - de vrouw achter een van de paradepaardjes van de Amazon Studios: 'The Man in the High Castle' - deed haar "schokkende en surreële" verhaal aan 'The Hollywood Reporter'. Het incident zou gebeurd zijn op 10 juli 2015, op een Comic-Con in het Amerikaanse San Diego.

Hackett had er net een lange en vermoeiende dag van promotie maken opzitten, toen ze met de hele ploeg van 'The Man in the High Castle' naar het US Grant Hotel trok voor een etentje. Daar ontmoette ze ook Roy Price. Hij nodigde haar gelijk uit voor een afterparty in het W Hotel. Samen met een andere Amazonbaas - Michael Paull - namen ze een taxi daar naartoe. En toen begon het.



Geslachtsdeel

Onderweg begon Price haar oneerbare voorstellen te doen en zei hij haar onder meer dat ze zijn geslachtsdeel "lekker zou vinden". Aangekomen in het hotel vertelde Hackett meteen aan enkele collega's wat er gebeurd was en dat ze Price duidelijk had gemaakt dat ze niet geïnteresseerd was. Ze zei hem ook dat ze lesbisch was en een vrouw en kinderen had. Maar dat hield hem niet tegen. (lees hieronder verder)

Suspended Amazon executive Roy Price and Harvey Weinstein together at Park Hyatt Hotel on June 6, 2017 in New York City. pic.twitter.com/uy4WI3456C Josh Caplan(@ joshdcaplan) link

Volgens Hackett ging hij op het feestje gewoon door en riep hij onder meer "anale seks" in haar oor terwijl ze met enkele andere topmensen van Amazon aan het praten was. Ze rapporteerde het incident aan de directie en die haalde er een externe firma bij - Public Interest Investigations - om de aanklacht te onderzoeken. Van de resultaten werd Hackett naar eigen zeggen nooit op de hoogte gesteld, maar ze zag Price nooit meer op een van de evenementen rond haar producties.



Aantijgingen

Price wilde zelf niet reageren op de aantijgingen, maar amper enkele uren na de publicatie in 'The Hollywood Reporter' werd hij door Amazon op non-actief gezet. "Roy Price is met onmiddellijke ingang geschorst", zei een woordvoerder van het bedrijf aan het magazine 'Variety'. "We bekijken ook onze mogelijkheden voor de projecten die we lopen hebben met de Weinstein Company." (lees hieronder verder)

Price is niet de eerste de beste. Zijn vader Frank is een voormalige baas van Columbia Pictures en Universal Studios en zelf is hij de man achter de groei van Amazon in de sector van film en streaming. De familie zou ook diepe connecties hebben in Hollywood. Zo was Roy Price ook verantwoordelijk voor de met Oscars genomineerde film 'Manchester by the Sea' uit 2016, met Michelle Williams.



Geruchten

Volgens insiders zouden er net als bij Weinstein al langer geruchten de ronde doen over het gedrag van Price. Enkele directieleden begonnen al afstand van hem te nemen en er werd de jongste weken al druk gespeculeerd over zijn vertrek. Hij kreeg intussen de bijnaam "Amazons eigen Weinstein". (lees hieronder verder)

Isa Hackett besloot met het verhaal naar buiten te komen nadat het schandaal rond Weinstein losbrak. "Ik voelde me geïnspireerd door al die andere vrouwen die hun verhaal deden. Hopelijk kunnen we op deze manier iets veranderen", vertelde ze nog. "Het was niet makkelijk, want ik heb twee producties en ik waardeer de ervaring die ik bij Amazon al heb opgedaan. Maar dit incident achtervolgt me al jaren en ik lijk het maar niet te kunnen afschudden."