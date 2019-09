Exclusief voor abonnees “Je wordt geen nazi als je naar een hakenkruis kijkt” Expo over design uit Derde Rijk lokt controverse uit maar directeur museum vindt dat het bij de geschiedenis hoort PHILIPPE GHYSENS

06 september 2019

17u10 0 Een stalen helm met een hakenkruis, het enorme dressoir van Hitler, een ontwerptekening van een concentratiekamp: een expo in Den Bosch toont de symbolen van het ultieme kwaad. Nog voor de deuren opengaan, is de controverse al losgebarsten. Het museum zet extra beveiliging in en verbiedt foto’s. “Ook bij ons zou het gevoelig liggen.”

In het Design Museum in Den Bosch gaat zondag de tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’ open. De titel intrigeert want bij design in een museum denk je eerder pakweg aan elegante Italiaanse meubelen of sierlijke Franse couture, niet aan swastika’s en SS-symbolen. Kon het verderfelijke nazi-regime van Adolf Hitler ook design voortbrengen? Ja, zo zegt directeur Timo de Rijk. “De swastika kan je niet weghalen uit de handboeken over historisch design. Het ziet er fantastisch uit maar het hoort bij een ideologie die niet deugt”.

