"Je leven is een rotzooi": rechter sneert naar vrouw die naakt rondrijdt op brommer en zich laat bepotelen voor geld

22u14

Bron: mirror.co.uk 1 RV Natasha Claus (39). Een Britse rechter heeft hard uitgehaald naar een vrouw die zich naakt, rijdend op een brommer, op de openbare weg prostitueerde. "Je leven is een rotzooi", sneerde magistraat Peter Ross naar Natasha Claus. De 39-jarige vrouw, die nota bene vier uur te laat op de rechtbank verscheen, kan de overgang van oud naar nieuw in de cel 'vieren'.

De feiten speelden zich af op 29 juli van dit jaar. Natasha Claus werd betrapt "terwijl ze vaginaal werd bepoteld in het centrum van de stad Woking", aldus het relaas van openbaar aanklager John Upton. Ze zat naakt op een brommer. Een moeder met twee kinderen aanschouwde het tafereel en beval Claus haar wansmakelijke vertoning te beëindigen. Claus repliceerde met de bedreiging dat ze de vrouw een klap voor haar kop zou verkopen.

De toegesnelde politie kwam Claus oppakken. Op het moment van haar arrestatie had Claus, luidens het politieverslag, haar jeans aan, maar zat haar slip in haar handtas. De vrouw was erg agressief toen de agenten haar inrekenden.

Kwetsbare prooien

Nog volgens het OM had Claus de gewoonte om kwetsbare mannen te benaderen en hen in ruil voor geld seks aan te bieden. Een van haar 'prooien' was een man met een gezichtsbeperking. Claus bedacht hem met een oplawaai toen hij niet op haar avances inging. De man kon in de rechtbank niet zeggen of hij hem met haar vuist of haar handpalm had geslagen, gezien zijn visuele handicap. Het feit dat Claus net dergelijke kwetsbare slachtoffers uitpikte, werd door de rechter als een verzwarende omstandigheid beschouwd.

Natasha Claus werd veroordeeld tot drie maanden cel voor de agressie jegens de blinde man, vier maanden voor weerspannigheid jegens de agenten en een maand voor de agressie jegens de vrouw die haar aanmaande om met haar seksueel laakbaar gedrag en openbare zedenschennis te stoppen. Claus mag zich ook na het uitzitten van haar straf niet meer in Woking vertonen.