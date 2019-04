“Je hebt onze reis verbrod”: pasgetrouwde vrouw woest op dronken echtgenoot die slag uitdeelt aan stewards LH

03 april 2019

13u31

Bron: The Daily Mail 0 Een pasgetrouwde Britse vrouw had zich haar huwelijksreis helemaal anders voorgesteld. Haar dronken echtgenoot, die vier pints Stella (goed voor bijna 2,3 liter bier) naar binnen had gekapt, sloeg twee cabinepersoneelsleden net voor hun vertrek van de luchthaven London Gatwick naar Egypte. Voor die knokpartij moest de man zich verantwoorden in de rechtbank.

De 38-jarige Michael Cunnett, die in het dagelijkse leven stukadoor is, had in februari met zijn vrouw een huwelijksreis gepland naar het warme Egypte. Net voor het koppel de vlucht van 9 uur moest nemen op de luchthaven London Gatwick, had de man echter al bijna 2,3 liter bier gedronken.

Hij gedroeg zich luidruchtig toen hij met zijn kersverse echtgenote aan boord stapte. Maar toen hem gewezen werd op het verbod om aan boord een elektrische sigaret te gebruiken, liep het helemaal uit de hand. Hij deelde slagen uit aan twee easyJet-personeelsleden en wierp hen ook tal van verwijten toe. Daarop werd hij door de politie van het vliegtuig gehaald. Zijn vrouw zou tijdens de interventie geroepen hebben: “Kijk wat je gedaan hebt. Je hebt onze huwelijksreis verbrod!”

“Zeer beschaamd”

De man kreeg van de rechter een gevangenisstraf van zeven maanden en moet beide slachtoffers een schadevergoeding van 500 pond (bijna 590 euro) betalen. Zijn advocaat zei nog dat de man “er zich erg van bewust was dat zijn gedrag verwerpelijk was en dat hij zeer beschaamd was”.

“Als hij in de toekomst nog eens reist, dan hoop ik dat hij andere mensen met respect zal behandelen en zal erkennen dat hij in een diverse samenleving leeft”, zei een van de slachtoffers die homofobe verwijten naar het hoofd geslingerd kreeg.

Rechter David Rennie was niet mals voor de man en zei dat de hoeveelheid bier zijn “ware karakter” naar boven had laten komen. “Je gedroeg je als een kind met een driftbui. Je koos ervoor om vier pints te drinken en je zeer grof te gedragen. Iets van je ware karakter heeft zich onthuld”, klonk het. “We moeten ons ook afvragen hoe het komt dat luchthavens die hoeveelheid alcohol verkopen buiten de toegestane uren.”