“Je hebt mijn antwoord nooit kunnen horen: miljoen keer ja!”: Kenesha doet hartverscheurend verhaal nadat vriend sterft tijdens aanzoek onder water LH

21 september 2019

17u23

Bron: Facebook, Sky News, The Independent 2 Het lijkt een nachtmerrie, maar het overkwam de Amerikaanse Kenesha Antoine. Haar vriend verdronk toen hij haar onder water ten huwelijk vroeg tijdens hun vakantie in Tanzania. De bijzonder aangeslagen vriendin postte het tragische verhaal gisteren op Facebook, samen met foto’s en video’s van het huwelijksaanzoek. “Er zijn niet genoeg woorden om je mooie ziel te eren.”

Het moest en zou een droomvakantie op het idyllische eiland Pemba worden, maar het eindigde dramatisch voor het koppel. Steven en Kenesha verbleven er in een houten hut die zich gedeeltelijk onder het waterniveau bevindt waardoor ze konden genieten van een zicht onder de Indische Oceaan. Het was de perfecte plaats voor een origineel huwelijksaanzoek.

Op videobeelden in de Facebookpost is te zien hoe Steven met snorkel en zwemvliezen een briefje toont aan een raampje. “Ik kan mijn adem niet lang genoeg inhouden om je te vertellen wat ik allemaal leuk aan je vind. Maar ... ik hou er elke dag meer van”, schreef hij. Op de achterkant van het briefje vraagt hij of Kenesha met hem wil trouwen. “Wil je mijn vrouw worden? Met mij trouwen???”

Nadien haalt Steven een doosje met een ring boven. Daarna zou het fout gelopen zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het tragische incident precies kon gebeuren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het overlijden van een Amerikaanse burger in Tanzania, schrijft The Advocate.

“Er zijn niet genoeg woorden om de mooie ziel van Steven Weber Jr. te eren”, schreef de rouwende Kenesha gisteren op Facebook. “Je was een lichtpunt voor iedereen die je tegenkwam. Je bracht zo veel plezier voor zo veel mensen. Je was lief, medelevend, je bracht me vaak aan het wenen met gelach.”

Je bent nooit meer uit het diepe water gekomen, dus je kon mijn antwoord nooit horen: Ja! Ja! Een miljoen keer ja, ik wil met je trouwen!

“Je bent nooit meer uit het diepe water gekomen, dus je kon mijn antwoord nooit horen: Ja! Ja! Een miljoen keer ja, ik wil met je trouwen! We kunnen elkaar nooit meer omhelzen en het begin van de rest van onze levens samen vieren. De beste dag van onze levens is de slechtste geworden door de wreedst mogelijke twist van het lot.”

“Je was mijn perfecte liefde, mijn engel, mijn ziel. Ik zal onze liefde altijd bij ons dragen. Ik hou zo veel van jou, en zal voor altijd van je houden”, besluit ze. Het hartverscheurende verhaal werd al meer dan 1.000 keer gedeeld en kreeg honderden steunbetuigingen.