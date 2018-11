“Je droeg hen buiten als afval, jij harteloos monster”: Christopher Watts krijgt levenslang voor moord op zwangere vrouw en twee dochtertjes sam

19 november 2018

20u56

Bron: Daily Mail 0 Christopher Watts is veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de moord op zijn zwangere vrouw Shanann (34) en hun twee dochtertjes Bella (4) en Celeste (3). De 33-jarige man uit Frederick (Colorado) verstopte de lichamen van zijn slachtoffers en gaf in augustus nog een emotioneel tv-interview waarin hij beweerde van niets te weten. Eerder deze maand tekende hij een schuldbekentenis waardoor hij de doodstraf kon ontlopen.

Watts, die zijn echtgenote bedroog, gaf toe dat hij zijn gezin ombracht na een “emotioneel” gesprek met zijn vrouw Shanann thuis. Hij wurgde zijn echtgenote en verstikte zijn dochtertjes, waarna een bewakingscamera kon filmen hoe hij hen “buiten droeg als afval”.



Op 15 augustus vond de politie het lijk van Shanann begraven op het olieterrein van Anadarko, waar Watts werkt. Niet veel later troffen speurders ook de lichamen van de kleutertjes Celeste en Bella aan in brandstoftanks. Volgens het onderzoeksteam verstopte de vader de lichamen van zijn dochters in volle olievaten om de geur van ontbinding te verdoezelen.

Excuses

Aanvankelijk beweerde Watts nog dat hij via de babyfoon had gezien hoe zijn vrouw hun kinderen vermoordde, nadat hij had verteld dat hij haar ging verlaten. Hij zou haar vervolgens hebben gewurgd in een vlaag van woede. Al snel bleek dat die verklaring een grove leugen was. De autopsie wees immers uit dat Celeste en Bella op een vroeger tijdstip stierven.

Voor de vondst liet Watts in een tv-interview ook uitschijnen dat hij hard op zoek was naar zijn gezin. “Toen ik thuiskwam, trof ik niemand aan”, zei hij. “Het leek wel een spookstad. Het voelt op dit moment onwezenlijk. Het is alsof ik in een nachtmerrie zit waaruit ik niet kan ontwaken. Shanann, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om hen vrij te laten.”

Enkele dagen geleden deed Nichol Kessinger (30), een vrouw met wie Watts een buitenechtelijke relatie had, nog haar verhaal in de Denver Post. Ze vertelde dat ze niet eens wist dat Watts getrouwd was, en dat hij haar had wijsgemaakt dat hij gescheiden was. Toen de verdwijning bekend werd, besefte ze dat hij haar voor de gek hield. Ze belde ook naar de politie om te vertellen over haar relatie met Watts en zijn leugens.

Harteloos monster

Op het proces haalde Shananns vader Frank Rzucek zwaar uit naar Watts. “Het leven zal nooit nog hetzelfde zijn zonder Shanann, Bella, Celeste en Nico (het ongeboren kind, nvdr.)”, zei hij. “Ze hadden nog allemaal hun levens voor zich, maar ze werden weggerukt door een harteloos iemand.” Rzucek noemde Watts herhaaldelijk een “boosaardig monster”. “Ik vertrouwde erop dat je voor hen zou zorgen, niet dat je ze zou vermoorden. Zij vertrouwden jou ook, een harteloos monster dat hen buiten droeg als afval. Ik walg van jou”, zei hij onder meer.

“Je begroef mijn dochter Shanann en Nico in een ondiep graf en dan gooide je Bella en Celeste in grote containers met ruwe olie, jij harteloos monster. Jij moet met elke dag van je leven met dat aanblik leven en ik hoop dat je dat elke dag ziet wanneer je ‘s avonds je ogen sluit. Je hebt geen hart of gevoelens van liefde. Laat me je iets vertellen, voor de rest van mijn leven zal ik elke dag aan hen denken. De gevangenis is te goed voor jou. Dat is hard om te zeggen maar mag God genade hebben voor je ziel.”

Antwoorden

Ook rechter Marcelo Kopcow was hard voor Watts. “Dit is misschien het meest onmenselijke en boosaardige misdrijf dat ik heb behandeld uit de duizenden zaken die ik al heb gezien.” Zijn ouders laten Watts echter niet vallen. Zij spoorden hem aan om de schuldbekentenis niet te ondertekenen, en haalden vorige week uit naar Shanann omdat het paar volgens hen een ongezond huwelijk kende. Tijdens het proces smeekten ze hem vandaag ook om antwoorden. “Als je moeder, Chris, heb ik altijd van je gehouden”, zei zijn moeder Cindy. “Als je familie zullen we in je blijven geloven.”