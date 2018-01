"Je bent walgelijk": chef krijgt bakken kritiek nadat ze groep vegans vlees geeft TK

Bron: Metro.co.uk 12 Facebook Wij vermoeden dat restaurant Carlini in het Britse Shifnal het de komende tijd erg moeilijk krijgt. Het etablissement wordt op TripAdvisor immers overspoeld met negatieve reviews nadat hun chef op sociale media verklaarde dat ze dierlijke producten had gegeven aan een groep vegan klanten.

Wie er een vegetarisch of vegan eetpatroon op nahoudt, denkt best twee keer na voor hij boekt bij Carlini. Laura Goodman, zowel kok als mede-eigenaar van het restaurant, heeft immers weinig geduld voor mensen met bepaalde dieetwensen. In een Facebookgroep kwam ze er vorige week vrijdag gewoon voor uit dat ze haar vegan klanten in de zak had gezet. "Vrome, oordelende vegan (waar ik de hele dag voor heb gekookt) is gaan slapen, en ze gelooft nog steeds dat ze vegan is", klonk het bijna trots op de sociale netwerksite.

Toen een andere vrouw haar in de comments verontwaardigd vroeg of dat betekende dat ze haar klant dierlijke producten had voorgeschoteld, verdedigde Goodman bitsig haar status: "Eigenlijk zou ik 'hen' moeten zeggen, niet 'haar'. Het begon met de vraag om hen op te bellen met kerst om de dieetwensen van de groep te bespreken, en dat moest binnen een bepaald tijdskader. En nu vraag ik me af waarom ik dit moet uitleggen aan een vrome trut."

De kwade reacties bleven niet lang uit. Zowel vegans, vegetariërs als vleeseters vonden de daden van Goodman afschuwelijk. "Ik ben een conservatieve man die pro vossenjacht is, maar jouw gedrag is walgelijk", klonk het onder meer. "Als je op restaurant gaat, vertrouw je erop dat ze je goed zullen behandelen. Wat als iemand vegan is om gezondheidsredenen, zoals een allergie? Zo'n klant zou in anafylactische shock kunnen gaan." En het restaurant merkt er ook de gevolgen van op TripAdvisor en Google: daar wordt Carlini overspoeld met reviews die het minimum aan sterren geven. De Facebookpagina werd intussen ook al offline gehaald wegens een barrage aan kwade berichten.

