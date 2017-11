"Jared Kushner hield informatie over Rusland en WikiLeaks achter voor Senaatscommissie" Redactie

EPA Jared Kushner. Jared Kushner, schoonzoon en senior-adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft documenten achtergehouden voor de Senaatscommissie voor juridische zaken die mogelijke inmenging van Rusland in de verkiezingen onderzoekt.

Het zou gaan om e-mails over WikiLeaks en "een aanbod voor Russische toenadering en een uitnodiging voor een diner". Voorzitter van de commissie Chuck Grassley en commissielid Dianne Feinstein schrijven dat in een brief aan Kushners advocaat Abbe Lowell. Ze baseren zich op documenten die ze van andere getuigen hebben gekregen. Zo zou de echtgenoot van Ivanka Trump e-mails naar een niet nader genoemde campagne-adviseur hebben gestuurd over WikiLeaks.

Over het hoofd gezien?

"Het lijkt erop dat bij uw zoektocht enkele documenten over het hoofd zijn gezien", schrijven de twee senatoren. De advocaat van Kushner liet weten dat alle relevante documenten die te maken hebben met contacten met Russen tijdens de campagne en de overgang van het presidentschap, zijn overhandigd.

De senatoren willen de ontbrekende e-mails voor 27 november in bezit hebben. Ook willen ze alle communicatie tussen Kushner en Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn hebben.

REUTERS Jared Kushner achter zijn schoonvader en president Donald Trump.