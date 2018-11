“Japan wil topman Renault arresteren voor gesjoemel met belastingen” TMA

19 november 2018

10u19

Bron: Belga 0 De Japanse autoriteiten hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, CEO van de Franse autofabrikant Renault en voorzitter van diens Japanse samenwerkingspartners Nissan en Mitsubishi. Dat schrijft de Japanse krant Asahi Shimbun.

Ghosn wordt naar verluidt verdacht van gesjoemel met aangiftes van zijn persoonlijke belastingen. Het arrestatiebevel werd uitgegeven door de openbaar aanklager in Tokio. Ghosn zou bereid zijn vrijwillig een verklaring af te leggen. Nissan en Renault konden niet onmiddellijk reageren op de zaak. Beleggers schrokken van de berichtgeving. Op de beurs in Parijs kelderde het aandeel Renault in de ochtendhandel dik 5 procent.