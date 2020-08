"Jacob Blake, verlamd na zeven schoten in rug door agent, ligt met handboeien vastgemaakt aan bed" kv

28 augustus 2020

03u28

Bron: Belga 0 Jacob Blake, de 29-jarige zwarte man die in de rug werd geschoten door de politie in Wisconsin, ligt met handboeien vastgemaakt aan zijn ziekenhuisbed. Dat heeft zijn vader aan de krant Chicago Sun-Times gezegd.

Andrew Yang, een prominente politicus van de Democraten, zei dat hij met de vader sprak en dat hij die informatie in dat gesprek ook vernam. "Hij is vastgemaakt, ook al kan hij zijn benen niet bewegen", zei Yang in een bericht op Twitter.



Blake raakte zwaargewond, en zijn familie vreest dat hij nooit meer zal kunnen stappen. De omstandigheden van het schietincident blijven onduidelijk. Het openbaar ministerie verklaarde woensdag dat er een mes werd gevonden op de plaats van de feiten, maar het is onduidelijk of dat relevant is in de zaak.