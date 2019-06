“Ja, die slaven hadden nogal geluk”: Trump en zijn zoon krijgen lesje geschiedenis na uitspraak dat “niemand ooit slechter is behandeld” TT

18 juni 2019

14u25

Bron: NewsWeek, The Huffington Post 1 “In de geschiedenis van ons land is er nooit iemand geweest die slechter is behandeld dan ik.” Dat Amerikaans president Donald Trump niet vies is van enige zin voor overdrijving is bekend, maar een van zijn recentste uitspraken doen toch de wenkbrauwen fronsen. Ook zijn zoon Donald Jr. is het volmondig met zijn vader eens, maar krijgt op Twitter toch enkele tegenvoorbeelden voor de voeten geworpen.

Trump deed zijn uitspraak tijdens een interview op ABC News waarin hij nog maar eens zijn beklag maakte over de “vreselijke” manier waarop hij in de media wordt aangepakt. Zo’n behandeling door de “leugenachtige pers” verdient de president naar eigen zeggen niet. Toen interviewer George Stephanopoulos hem voor de voeten wierp dat zowat geen enkele president tevreden is over de media-aandacht die hij krijgt, wierp Trump tegen dat dat niet klopt. Hij vergeleek zich zelf met de vermoorde president Abraham Lincoln. “Hij werd zogezegd slecht behandeld. Maar niemand is zo slecht behandeld als ik.”



Een pleidooi waar zijn zoon Jr. het volmondig mee eens is. “Hij heeft gelijk”, antwoordde hij op de tweet van een New York Times-journaliste met de bewuste quote in.

He’s right. https://t.co/ZRlenHkXrq Donald Trump Jr.(@ DonaldJTrumpJr) link

“Gespijbeld tijdens les geschiedenis?”

Stijlfiguur of niet, Trump Jr. kreeg toch meteen enkele voorbeelden van personen of bevolkingsgroepen voorgeschoten die in de loop van de geschiedenis misschien toch net iets slechter behandeld zijn dan zijn vader. Velen vroegen zich af of Trump Jr. misschien gespijbeld had tijdens de lessen geschiedenis, want dan had hij wel geweten dat de zwarte slaven, maar ook de oorspronkelijke inwoners van het continent, het ook niet bepaald gemakkelijk hebben gehad.



Velen postten een foto van Lincoln of verwezen naar die andere vermoorde president, John F. Kennedy. In de jaren 80 kreeg misschien ook Ronald Reagan het harder te verduren toen er op hem geschoten werd, terwijl nog anderen verwezen naar Martin Luther King of de burgerrechtenactiviste Rosa Parks, die in de jaren 50 veroordeeld werd omdat ze haar zitplaats in de bus niet wilde afstaan aan een blanke. Nog andere voorbeelden die werden aangehaald: de honderden lynchpartijen op Afro-Amerikanen en meer recent nog de behandeling van migrantenkinderen aan de grens met Mexico. “Een eersteklas behandeling in vergelijking met wat je vader te verduren krijgt!”, klonk het cynisch.

Slaves and Native Americans had it easy! Leslie Nicholas(@ mrnick107) link

This Map Shows Over a Century of Documented Lynchings in the United States

Read more: https://t.co/z2stfvibzm

Give the gift of Smithsonian magazine for only $12! https://t.co/E0LBpd7ESw

Follow us: @SmithsonianMag on Twitterhttps://t.co/vkhkDqFwxN I am a real human in Brooklyn(@ Brooklynwatch) link