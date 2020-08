Exclusief voor abonnees

“Ivanka Trump probeerde first lady Melania te ondermijnen”: zat dochter president achter plagiaat?

Dieter Bauwens

27 augustus 2020

12u00

Bron: De Morgen

Ivanka Trump, dochter en een van de voornaamste adviseurs van Amerikaans president Donald Trump, heeft herhaaldelijk geprobeerd om first lady Melania te ondermijnen. Dat beweert een voormalige vertrouwelinge van Melania in een nieuw boek, zo meldt The Guardian. De timing van het boek, middenin de presidentsrace, is niet toevallig, schrijft De Morgen.