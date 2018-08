"Ivana Smit was al uren dood toen ze van balkon viel" Ton Voermans

16 augustus 2018

11u32

Restauranthouder Ismail hoorde op de dag van Ivana Smits dood tussen 13 en 14 uur een enorm hard geluid bij het appartementencomplex in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur waar Alexander en Luna Johnson woonden. "Of er een rots op een dak viel." Dat tijdstip komt niet overeen met het tijdstip van overlijden van Ivana.

Ismail heeft een klein eethuisje op een pleintje achter Capsquare Residences, waar het Amerikaanse echtpaar woonde. Oom Fred Agenjo springt op als hij het hoort. Zijn nichtje was toen al minimaal drie uur dood, volgens het politierapport. "Dit bevestigt wat wij al langer vermoeden. Ivana was al dood toen ze viel", zegt hij.



Ismail was die zevende december vanaf 8.30 uur aan het werk. Hij is honderd procent zeker dat het na 13 uur was dat hij het kabaal hoorde omdat rond die tijd altijd een vaste klant komt. "En zijn auto stond er." Het geluid was veel luider dan wanneer een kind eens iets naar beneden gooit; het kwam boven het verkeerslawaai uit. Ivana Smit (18) viel van de twintigste verdieping door het afdak van het balkon op de zesde verdieping. Dat afdak bestond uit metalen spijlen met een plexiglas plaat erop. "Het klonk als een steen die door een dak viel." De rechtbank bezocht het appartementencomplex vorige week. Toen werd ook gekeken vanuit het eethuisje van Ismail.

Schoenmaat

Op de vijfde dag van het proces rond Ivana's dood werd nog duidelijker dat het politie-onderzoek vol onvolkomenheden zit. Zo is er veel onduidelijk over de gevonden voetstappen richting de rand van het balkon, die van Ivana zouden zijn. De ene rechercheur getuigde dat er overal voetstappen in alle richtingen stonden, de andere zegt dat er maar zeven voetstappen werden gevonden. Bovendien regende het die dag. Sommige voetstappen waren daardoor verdwenen, maar het loopje naar de rand bleef duidelijk zichtbaar. Ook over de grootte van de voetstappen is verwarring. De 25,5 centimeter die gemeten werd, komt niet overeen met Ivana's schoenmaat 41, maar met maat 40.



Advocaat Sanakar Nair gaat de forensische recherche nog bevragen hoe zij Ivana's voetafdruk genomen hebben. Gebeurde dat liggend in het mortuarium, of werd er 60 kilo druk op de voet uitgeoefend toen de print werd gemaakt? "Kan het zijn dat de voetstappen daar later doelbewust gemaakt zijn?"

Bewijsmateriaal

De technische recherche die 's avonds in het appartement van de Johnsons arriveerde (nadat de schoonmaakster had opgeruimd) hebben tal van mogelijk bewijsmateriaal niet veiliggesteld. Zo werd een aantal aanstekers op de tafel niet meegenomen als bewijs. Een leeg pakje sigaretten bleef eveneens achter. Er werden vier vingerafdrukken van Ivana gevonden, maar het is volstrekt onduidelijk waar. Ze zijn niet gefotografeerd.



"Kan het zijn dat er er met het appartement is geknoeid in de tijd voordat jullie kwamen," vroeg Nair aan sergeant Mohan Marimutu. "Ja, dat is mogelijk", moest hij bekennen. Marimutu onderzocht ook Ivana's lichaam op de vindplaats. Hij had een nauwkeurige herinnering: haar halsketting met het woord Love, de tatoeage in de vorm van een veer; hij wist het nog precies. Ook de blauwe plekken op haar armen vielen hem op. Hij heeft er geen melding van gemaakt.



Die blauwe plekken moeten volgens de Nederlandse forensisch patholoog Frank van de Goot zijn ontstaan voordat Ivana stierf. De rechtbank in Kuala Lumpur heeft vanochtend definitieve toestemming gegeven dat Van de Goot volgende week vrijdag getuigt.

De rechter moet oordelen wat de oorzaak is geweest van de dood van het in Peer wonende model en of er verdachte omstandigheden waren. Het echtpaar Johnson vertrok een maand na de feiten naar het buitenland. Luna en Alexander Johnson zijn ondanks een dagvaarding niet verschenen om te getuigen. Ze bevinden zich vermoedelijk in de Verenigde Staten.

