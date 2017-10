"Italië wil sluiting alle steenkoolcentrales tegen 2025" kv

Italië wil tegen 2025 alle steenkoolcentrales in het land sluiten. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Carlo Calenda vandaag in het Italiaanse parlement gezegd.

"Het politieke doel is om steenkool uit te faseren tegen 2025", zei hij volgens het Italiaanse persbureau Ansa aan de commissies leefmilieu en industrie van het lager- en het hogerhuis. 2025 is volgens minister Calenda enkel haalbaar indien de lokale autoriteiten zich niet bezondigen aan het "Nimby-syndroom" (Not In My BackYard, nvdr) en de nodige vergunningen verlenen.

De doelstelling zou deel moeten uitmaken van een nationale energiestrategie die de regering tegen 10 november zal publiceren. De huidige werkversie van het document zet wel 2030 als doelstelling voorop.

Italië heeft negen steenkoolcentrales. Voor vijf centrales zijn er reeds plannen voor de sluiting. Maar voor een volledige uitstap moet volgens de regering bijkomende groenestroomproductie ontwikkeld worden.

De werkversie van de nationale energiestrategie bepaalt 2,3 tot 2,7 miljard euro aan investeringen, onder meer voor een gascentrale op Sardinië.

In België zijn sinds de stillegging van de centrale van Langerlo (Genk) eind 2014 alle steenkooncentrales gesloten - dit jaar werd ook duidelijk dat de ombouw van die centrale tot een biomassacentrale er niet komt.