"Italië herhaalt fouten China": experts pleiten voor andere aanpak

30 maart 2020

17u44

Italië moet coronapatienten met milde symptomen niet thuis laten uitzieken, maar in quarantaine plaatsen. Dat zeggen Chinese experts die de autoriteiten in het zwaar getroffen land adviseren. Ook de Italiaanse professor Andrea Crisanti pleit voor deze aanpak.

Artsen in de Chinese metropool Wuhan maakten aan het begin van de uitbraak dezelfde fout, zegt Liang Zong'An van het West-China Ziekenhuis van de universiteit van Sichuan. Ze probeerden toen de druk op de ziekenhuizen te verlichten door minder zieke patiënten te vragen thuis in isolatie te gaan.

Onderschatting

De Chinese autoriteiten zouden destijds hebben onderschat hoe besmettelijk het virus kon zijn. De autoriteiten in Wuhan besloten later om alsnog alle milde gevallen in quarantaine te plaatsen. Dat gebeurde in geïmproviseerde ziekenhuizen, in bijvoorbeeld kantoorpanden.



Liang zegt dat zijn team de Italianen adviseert dat voorbeeld te volgen en patiënten niet bij hun gezin te laten blijven. Italiaanse media hebben bericht over besmette mensen die op straat zijn betrapt, terwijl ze thuis hadden moeten blijven.

De stad Milaan heeft al besloten om patiënten met milde symptomen in hotels te plaatsen. Dan kunnen ze uit de buurt van gezinsleden in isolatie. Het eerste hotel met ruim driehonderd kamers moet deze week in gebruik worden genomen.

Meeste doden ter wereld

De Italiaanse autoriteiten hebben het hoogste officiële dodental ter wereld gemeld. Meer dan 10.000 patiënten met het coronavirus zijn er al overleden. Dat komt volgens Liang Zong’An vooral doordat het land een relatief oude bevolking heeft.

Italië is al ongeveer drie weken volledig in lockdown en toch lijkt het aantal nieuwe infecties niet af te nemen. De afgelopen drie dagen kwamen er telkens tussen de 5.000 en 6.000 nieuwe besmettingen bij. Vrijdag werd het hoogste sterftecijfers sinds de epidemie-uitbraak vastgesteld, namelijk 919. De dagen daarna daalde het aantal overlijdens maar beperkt.

Volgens ons gebeuren de infecties thuis Professor microbiologie Andrea Crisanti

Volgens de Italiaanse professor microbiologie Andrea Crisanti lijken de maatregelen die in zijn land worden genomen niet te werken. Ook hij pleit ervoor om patiënten met milde Covid-19-symptomen van hun familie te scheiden en in afzondering te plaatsen. Crisanti meent dat veel van de nieuwe Covid-19-patiënten thuis besmet zijn geraakt. “Volgens ons gebeuren de infecties thuis", zei hij in een interview met Radio Capital.

“Iedereen testen”

“We moeten veel agressiever zijn in het identificeren van mensen die thuis ziek zijn. We moeten mensen thuis opzoeken en hen testen, net als hun familie, buren en vrienden. Wie positief test, moet in accommodatiecentra buiten hun huizen worden opgevangen”, aldus Crisanti.

Volgens Angelo Borrelli, hoofd van de Italiaanse civiele bescherming, betekent het aanhoudend hoge aantal besmettingen en overlijdens niet dat de overheidsmaatregelen niet effectief zijn. “Zonder deze maatregelen zouden de cijfers veel hoger liggen en zouden onze gezondheidsdiensten zich in een veel slechtere toestand bevinden", verdedigde Borrelli de Italiaanse aanpak afgelopen weekend nog in Italiaanse media.

