"Italië heft lockdown stapsgewijs op de komende 4 weken"

24 april 2020

15u12

Bron: ANP 3 Italië gaat de strenge coronamaatregelen de komende vier weken stapsgewijs versoepelen. Italiaanse media melden de afbouw vrijdag, maar officiële bevestiging is er niet.

"De komende vier maandagen staan in het teken van de heropening van het land na de lockdown die vorige maand werd ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te houden", schrijft de grootste Italiaanse krant Corriere della Sera. "Alles hangt af van de infectiecurve", aldus de krant. Als die niet weer stijgt kunnen "fabrieken waar land- en bosbouwmachines worden gemaakt op maandag 27 april weer open".

Een week later volgen dan bouwplaatsen en de textiel en mode-industrie. Op 11 mei is het de beurt aan kleding-, schoenen- en andere winkels. Als laatste mogen bars, restaurants en kappers hun deuren weer open op 18 mei, aldus Corriere della Sera.



Andere kranten spreken voor de horeca over de tweede helft van mei, maar noemen geen datum. Bezoekers moeten minstens een meter afstand van elkaar bewaren en klanten zullen bij voorkeur niet in ruimtes worden gezet met airconditioning, waar het virus zich makkelijker verspreidt.

Strengste van Europa

De anticoronamaatregelen in Italië zijn de strengste van Europa. Op 12 maart moesten alle winkels dicht met uitzondering van supermarkten en apotheken. De corona-uitbraak heeft minstens 25.500 levens geëist in Italië. Het is daarmee na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld.



Eerder in de week kondigde premier Giuseppe Conte aan te werken aan een gedetailleerd plan om de lockdown geleidelijk aan af te bouwen.

