"Italië bereid tot lening om staalfabriek te redden"

08 december 2019

17u27

Bron: Belga 0 De Italiaanse regering is bereid een noodlening te verstrekken om de Ilva-staalfabriek in Taranto in het zuiden van het land te redden. Die optie komt wel pas in beeld als er geen andere investeerder kan worden gevonden, zei minister Stefano Patuanelli van Economische Ontwikkeling tegen de Britse zakenkrant Financial Times.

De Ilva-fabriek in Tarente is al langer een zorgenkind. Nadat het bedrijf failliet was gegaan, werd ArcelorMittal uitgekozen om de onderneming te redden. De staalgigant maakte echter onlangs bekend zich terug te willen trekken. Door het intrekken van een milieugarantie door de Italiaanse overheid zou ArcelorMittal de Ilva-fabriek niet kunnen laten draaien totdat vernieuwingen zijn uitgevoerd. Daarmee wordt de fabriek onrendabel. Een faillissement is een ramp voor de streek, want in de fabriek werken meer dan 8.000 mensen.

Een noodlening aan Ilva zou Italië honderden miljoenen kosten en mogelijk voor problemen zorgen met Europa. De Europese Commissie onderzoekt al of een door de overheid geleide redding van luchtvaartmaatschappij Alitalia toegestaan is of neerkomt op verboden staatssteun.