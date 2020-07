‘Italiaanse Robinson Crusoe’ (81) na 30 jaar van ‘zijn’ eiland verjaagd: “Moet ik nu gaan kaarten op café?” Joeri Vlemings

16 juli 2020

12u14

Bron: The Guardian, La Stampa 3 De 81-jarige Mauro Morandi wordt de ‘Italiaanse Robinson Crusoe’ genoemd. Die bijnaam heeft hij niet gestolen. Al meer dan 30 jaar is hij de bewaker van het eiland Budelli bij Sardinië. Maar de overheid wil hem daar nu weg. Morandi ziet een terugkeer naar een leven in de stad Modena, waar hij vandaan komt, niet zitten.

Budelli staat bekend voor zijn ‘spiaggia rosa’, het ‘roze strand’ van het paradijselijke eiland vlak bij Sardinië. Mauro Morandi, een gepensioneerde leraar lichamelijke opvoeding uit Modena in Emilia-Romagna, zeilde er in 1989 langs toen hij pech had met zijn catamaran. Het toeval wou dat de eilandbewaker van Budelli op het punt stond met pensioen te gaan. Morandi staakte zijn zeiltrip naar de Zuidelijke Stille Oceaan, verkocht zijn boot en nam de fakkel over als eilandbewaker.

Na meer dan drie decennia heeft de voormalige schuilplaats tijdens de Tweede Oorlog intussen voor Morandi geen geheimen meer. Eten wordt per boot geleverd vanuit La Maddalena, het hoofdeiland van de archipel. Met een eigen zonne-energiesysteem heeft hij elektriciteit voor verlichting, frigo en internet. Op Instagram heeft hij meer dan 50.000 volgers.

Maar zijn functie staat al enkele jaren onder druk, sinds het bedrijf dat eigenaar was van Budelli failliet ging. Een poging om het in 2013 te verkopen aan de Nieuw-Zeelandse zakenman Malcolm Harte, die Morandi wou aanhouden als eilandbewaker, mislukte. In 2016 velde een Sardijnse rechter het oordeel dat Budelli weer publiek eigendom moest worden. Een jaar later doken al geruchten op dat het avontuur voorbij zou zijn voor Morandi. Duizenden mensen ondertekenden toen een petitie om hem te behouden als ‘conciërge’ van het eiland.

Vandaag wordt Budelli bestierd door het nationaal park van de La Maddalena-archipel, waartoe het eiland behoort. Zij zouden nu echt eisen dat Mauro Morandi tegen het eind van het jaar opkrast. Het eiland moet een hub worden voor milieueducatie. Toeristen worden er al sinds de jaren 90 geweerd van het roze strand en ook zwemmen in zee mag er niet, maar excursies op het eiland kunnen wél nog. Bezoekers kunnen er over een pad langs het beroemde strand wandelen. Morandi’s woning kijkt overigens uit op het roze zand.

Maar de bejaarde Italiaan lijkt er niet meer welkom. “Ik ben het zo gewend om te midden van de natuur te leven”, zegt hij aan The Guardian. “Wat zou ik terug in Modena moeten doen? Kaarten en naar cafés gaan zoals andere tachtigers?” Morandi heeft het er moeilijk mee dat hij zou moeten terugkeren naar een “maatschappij die een bedreiging vormt voor de natuur”.

Hij is nog altijd niet officieel ingelicht over zijn nakend vertrek. “Ik heb begrepen dat ze werken moeten uitvoeren op het eiland en dat ik dan niet kan blijven tijdens die werken, maar ik zou graag weten of ik daarna naar het eiland mag terugkeren als bewaarder”, klaagt hij in The Guardian. Hij vindt dat er zelfs tijdens de werken iemand nodig is om een oogje in het zeil te houden.

Er is een nieuwe petitie opgezet om Morandi op het eiland te houden. “De strijd begint opnieuw”, aldus de Italiaanse krant La Stampa.

De laatste keer dat de Italiaanse Robinson Crusoe ‘zijn’ eiland verliet, was in 2018 om zijn kinderen te bezoeken in Modena. De regio werd dit jaar een van de zwaarst getroffen gebieden door het coronavirus in Italië.



