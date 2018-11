"Italiaanse regering doet begrotingstekort fors oplopen”: Europese financiële sancties dreigen AW

08 november 2018

12u50

Bron: Belga 0 Verschillende maatregelen die de Italiaanse regering in 2019 wil nemen, zoals de invoering van een basisinkomen en van de mogelijkheid om vroeger met pensioen te gaan, zullen het begrotingstekort in Italië fors doen oplopen. Dat zei de Europese Commissie bij de voorstelling van haar nieuwe economische vooruitzichten.

De vaststelling lijkt de Commissie brandstof te geven in haar dispuut met Rome over de Italiaanse overheidsfinanciën. Door het beleid van het extreemrechtse Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging zou het Italiaanse tekort in 2019 een vol procentpunt stijgen: van -1,9 procent naar -2,9 procent.



Dat is meer dan de -2,4 procent waar de regering in Rome zelf van uitging en die reeds aanleiding gaf tot de beslissing van de Commissie om de Italiaanse ontwerpbegroting terug naar af te sturen. Tegen dinsdag (13 november) moeten de Italianen een nieuw budget aan de Commissie overmaken.

Publieke uitgaven stijgen

Dit jaar ziet het er nog goed uit. Het tekort daalt van -2,4 procent in 2017 naar -1,9 procent. "Maar de publieke uitgaven zullen in 2019 fors toenemen", voorspelt de Commissie.



De Commissie zegt al langer dat het begrotingsbeleid van de eurosceptische regering de Italiaanse schuld helemaal onhoudbaar dreigt te maken. Volgens de Commissie zou die dan ook niet dalen, zoals vereist, maar veeleer stabiel blijven.

Europese procedure loert om de hoek

Op 21 november zal de Commissie haar bevindingen over de nieuwe Italiaanse begroting bekendmaken. In haar beoordeling zal ze de cijfers van de jongste economische prognose mee in rekening brengen. Als de Italianen met hun budget de Europese begrotingsregels blijven schenden, dreigt een nieuwe Europese procedure tegen Rome. Die kan uitmonden in financiële sancties, maar tot hiertoe heeft de regering van Giuseppe Conte zich ongevoelig getoond voor zo'n scenario.