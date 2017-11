'Italiaanse Fritzl' werd vervroegd vrijgelaten, nu verwekt hij weer twee kinderen bij nieuw slachtoffer Verpleegster zat tien jaar lang opgesloten in kelder Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 0 Carabinieri di Gizzeria Lido Aloisio Francesco Rosario Giordano verwekte twee kinderen bij de verpleegster. Het toilet was niet meer dan een plastic emmer onder een houten stoel. Een Italiaan heeft een Roemeense verpleegster tien jaar lang in zijn kelder opgesloten als seksslavin. Naast talloze verkrachtingen verwekte hij ook twee kinderen bij haar. Aloisio Francesco Rosario Giordano (52) liep vorig weekend bij toeval tegen de lamp tijdens een routinecontrole. Intussen is gebleken dat hij wegens gelijkaardige feiten in 1995 al eens veroordeeld werd. Vier jaar later kwam hij echter vervroegd vrij wegens 'goed gedrag'. De publieke opinie reageert woedend.

Maria Rosa werd 22 jaar geleden al ontvoerd, verkracht en gemarteld door Giordano. Ook zij was twee keer zwanger geworden. De man zorgde toen telkens zelf voor een abortus: de eerste keer door haar hard in de buik te trappen, de tweede keer door zelf aan de slag te gaan met scalpel en lepel.

De dader werd veroordeeld tot vijf jaar cel, maar kwam in de praktijk nog iets vroeger vrij. Giardano nam daarop de zorgen voor zijn terminaal zieke vrouw en hun twee kinderen op zich. Een 19-jarige verpleegster hielp hem daarbij, zij zou zijn tweede slachtoffer worden.

Ansa De toegang naar de kelder vanuit de schuur.

List

Na de dood van zijn echtgenote zag Giordano zijn kans schoon: hij liet uitschijnen dat hij voor financiële steun en onderdak zou zorgen, in werkelijkheid was het slechts een list om haar naar zijn huis te lokken. De bruut sloot haar uiteindelijk op in een kelder onder de schuur.

De volgende tien jaar zou ze in die vuile ruimte met ratten en insecten doorbrengen. Stromend water of elektriciteit was er niet. Ze zat er vastgebonden aan een metalen staaf en werd constant geslagen.

Ansa

Plastic emmer als toilet

Op beelden die de Italiaanse politie vrijgaf, is te zien in wat voor miserabele omstandigheden ze moest overleven. Het toilet was niet meer dan een plastic emmer onder een houten stoel, slapen deed ze op een stuk karton.

De vrouw beviel tijdens haar gevangenschap ook van een jongen (9) en een meisje (3). De kinderen moesten verplicht toekijken hoe Giordano hun moeder misbruikte. Als het zoontje weigerde mee te doen met de mishandeling kreeg hij zelf een pak slaag.

De vrouw liep verschillende zware verwondingen op, tot op haar borsten en vagina toe. De ergste verzorgde Giordano naar verluidt zelf met visdraad.

Carabinieri di Gizzeria Lido De leefomstandigheden in de kelder waren miserabel.

Geheime locatie

De dader kon ongestoord zijn gangen blijven gaan in het kleine dorpje Gizzeria, tot hij vorig weekend tijdens een verkeerscontrole tegengehouden werd. Agenten zagen op de achterbank de zwaar verwaarloosde jongen zitten en wilden graag de moeder eens spreken. Zo kwam het gruwelijke verhaal uiteindelijk aan het licht.

De vrouw verklaarde dat ze al die tijd geen enkel contact gehad had met de buitenwereld. Het was al een jaar geleden dat ze zich nog eens kunnen wassen had. Ze is nu -samen met haar kinderen- naar een geheime locatie gebracht. Haar calvarietocht doet denken aan de zaak-Fritzl: de Oostenrijker verwekte zeven kinderen bij zijn dochter Elisabeth.

Carabinieri di Gizzeria Lido Smerigheid troef: dit moet een (vervallen) pakket kaas voorstellen.