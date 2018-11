"Israëlische onderzeeër torpedeerde Libanees vluchtelingenschip in 1982" LH

23 november 2018

09u21

Bron: Belga 0 Een Israëlische onderzeeër heeft tijdens de Israëlisch-Libanese oorlog in 1982 een Libanees vluchtelingenschip tot zinken gebracht, zo meldde de Israëlische tv-zender Channel 10 donderdagavond. Bij het tot dusver geheim gehouden incident werden 25 burgers gedood. Een Israëlische legerwoordvoerder in Tel Aviv wou geen commentaar geven op het bericht. Volgens de zender was de publicatie mogelijk na een petitie bij de hoogste juridische instantie.



Israëlische troepen drongen in juni 1982 Libanon binnen, in de operatie 'Vrede voor Galilea'. Doel was de oprichting van een bufferzone tegen aanvallen van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO. Leider Yasser Arafat en duizenden van zijn strijders moesten Libanon verlaten. Voor de kust voerde Israël een blokkade in.

Voor de Libanese havenstad Tripoli voerde de Israëlische duikboot in de zomer van 1982 verschillende torpedo's af op een schip, dat met 56 vluchtelingen aan boord op weg was naar Cyprus, aldus de zender. De onderzeeër was ingezet voor de kust om schepen van de Syrische marine tot zinken te brengen, zouden die naar het zuiden varen om Israël aan te vallen.

“Terroristen aan boord”

De commandant van de onderzeeër had de bewegingen van het vluchtelingenschip gevolgd en bij vergissing aangenomen dat er "terroristen aan boord" zaten, aldus de zender. Op zijn bevel zijn twee torpedo's afgevuurd.

De vicecommandant uitte volgens de zender kritiek dat aan boord een schietgrage sfeer heerste. De commandant had de aanval niet mogen bevelen, omdat het niet helemaal duidelijk was dat het om een vijandelijk schip ging. Een intern onderzoek van het leger wees echter uit dat dat de commandant volgens de voorschriften zou hebben gehandeld. Het tot zinken brengen van een vluchtelingenschip zou te wijten zijn aan een verkeerde inschatting en dus niet als een oorlogsmisdaad in te schalen zijn.