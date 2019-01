"Israël voert raketaanvallen uit op Damascus" kv

12 januari 2019

01u16

Bron: Belga 1 Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden vrijdagavond verschillende raketten hebben afgevuurd op de Syrische hoofdstad Damascus, zo berichten Syrische staatsmedia. Het luchtafweersysteem werd daarbij geactiveerd en kon meerdere raketten onderscheppen, luidt het. Een opslagplaats in de buurt van de luchthaven is wel geraakt.

Volgens het ministerie van Transport waren er geen problemen voor het luchtverkeer.

Of er slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend.



De voorbije maanden voerde Israël al verschillende luchtaanvallen uit in Syrië. Daarbij viseert het de Syrische milities die de steun krijgen van Iran en van het Libanese Hezbollah, twee aartsvijanden van Israël.