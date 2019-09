“Israël opnieuw op weg naar patstelling” Redactie

18 september 2019

08u40

Bron: dpa 0 De Israëlische parlementsverkiezingen leiden volgens mediaberichten opnieuw tot een patstelling tussen de Likoed-partij van premier Benjamin Netanyahu en de partij Blauw-Wit van gewezen opperbevelhebber van het leger Benny Gantz.

Nu meer dan 90 procent van de stemmen is geteld, komen beide partijen op 32 zitjes in het parlement, zo melden Israëlische media. Bij de verkiezingen van gisteren waren 6,4 miljoen stemgerechtigden opgeroepen om de 120 leden van de 22ste Knesset te verkiezen. Het uiteindelijke resultaat zal een week na de verkiezingen openbaar worden gemaakt.

President Reuven Rivlin moet nu beslissen wie belast wordt met de regeringsvorming. Daarvoor vraagt hij advies bij alle partijen over kandidaten voor de post van minister-president.

Het was al de tweede keer dit jaar dat in Israël parlementsverkiezingen werden gehouden. Premier Benjamin Netanyahu, die steeds meer in het nauw gedreven wordt wegens corruptieschandalen, en nadien gewezen opperbevelhebber Benny Gantz slaagden er bij de vorige parlementsverkiezingen van 9 april niet in een regering te vormen binnen de maximumtermijn.