"Israël keurt bouwplannen goed voor honderden nederzettingen op Westelijke Jordaanoever" SVM

22 augustus 2018

16u42

Bron: Belga 0 Israël heeft de bouwplannen goedgekeurd voor honderden nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat maakte de antikolonisatiebeweging Peace Now bekend.

De Israëlische bevoegde defensieadministratie voor de bezette Westelijke Jordaanoever keurde 382 wooneenheden goed voor constructie, aldus de organisatie. Daarnaast zijn nog eens 382 eenheden vooruitgeschoven in het goedkeuringsproces.

De administratie was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Peace Now zei dat een vertegenwoordiger van de organisatie aanwezig was op de vergadering waar de bouwplannen zijn goedgekeurd.

"Leefbaarheid wordt ondermijnd"

"We zien dat 96 procent van de nieuwe woningen in geïsoleerde nederzettingen zijn", aldus woordvoerder Brian Reeves van Peace Now. "Opnieuw zien we dat deze regering actief de leefbaarheid van een tweestatenoplossing probeert te ondermijnen."

Israël bezet sinds 1967 de Westelijke Jordaanoever, gebied dat Israël veroverde op Jordanië in de Arabisch-Israëlische oorlog. Het merendeel van de internationale gemeenschap beschouwt de Westelijke Jordaanoever als bezet, maar Israël zegt dat het grondgebied betwist is.

De Palestijnen willen dat de Westelijke Jordaanoever samen met de Gazastrook en Oost-Jeruzalem deel uitmaakt van hun toekomstige staat.