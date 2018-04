"Israël heeft sluitend bewijs van geheim Iraans atoomprogramma" mvdb ivi

30 april 2018

19u26

Bron: Belga 11 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vandaag in Tel Aviv verklaard dat zijn land "sluitend bewijs heeft gevonden van een geheim Iraans atoomprogramma". Netanyahu sprak de pers toe terwijl de boodschap 'Iran loog' achter hem werd geprojecteerd.

Volgens Netanyahu heeft zijn land 55.000 bestanden ontdekt met "belastende" informatie over een Iraans nucleair programma. De documenten zijn ontdekt dankzij een "formidabel succes in het domein van inlichtingen verzamelen". "Deze bestanden bewijzen sluitend dat Iran schaamteloos liegt wanneer het zegt dat het nooit een kernwapenprogramma had", aldus de premier.

Iran zou volgens de Israëlische eerste minister "hopen documenten" verborgen hebben "die informatie bevatten omtrent een nucleair programma ter ontwikkeling van het equivalent van vijf Hiroshima-bommen die op een ballistische raket moeten komen".

Lees verder onder de video.

Akkoord

Netanyahu heeft op de persconferentie uitgepakt met documenten, cd's en slides. De premier zegt dat Teheran na het ondertekenen van het nucleair akkoord heeft gelogen en wapens naar een geheime locatie heeft overgebracht. "Het akkoord had nooit ondertekend mogen worden", aldus Netanyahu.

De deal met Teheran is gesloten met de vijf landen die in de Veiligheidsraad een veto hebben plus Duitsland. Het akkoord zou het Teheran onmogelijk maken atoomwapens te ontwikkelen.

Verenigde Staten

Israël heeft zich altijd gekant tegen het akkoord dat de regering Obama destijds met Iran sloot inzake het atoomprogramma van het Perzische land. Ook huidig president Donald Trump verwerpt het akkoord van zijn voorganger. De nieuwe pas aangetreden Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wil de druk op Iran drastisch opvoeren.

"Iran plande op het hoogste niveau verder te gaan met de bouw van kernwapens", volgens de Israëlische premier. Hij voegde eraan toe dat de Verenigde Staten de informatie hebben nagetrokken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft 12 mei gesteld als deadline om te beslissen over het al of niet opblazen van het akkoord. "Ik ben er zeker van dat hij (Trump) het juiste zal doen", zei Netanyahu volgens Fox.