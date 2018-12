“Israël bombardeert wapendepots in Syrië” ADN

25 december 2018

23u25

Bron: ANP 0 De Israëlische luchtmacht heeft vanavond een aanval uitgevoerd op doelen in Syrië. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten bombardeerden de gevechtsvliegtuigen zeker drie Iraanse wapendepots ten westen en zuidwesten van hoofdstad Damascus.

Het regime van president Bashar al-Assad liet via de staatstelevisie weten dat de Syrische luchtafweer succesvol heeft gereageerd en vijandelijke raketten heeft onderschept.

Bewoners van het grensgebied met Libanon vertellen luide explosies te hebben gehoord en spreken het vermoeden uit dat de Israëlische straaljagers voor hun missie het Libanese luchtruim hebben gebruikt.



Jeruzalem weigert in te gaan op de berichten uit het buitenland. Het is al lang bekend dat Israël bestendige militaire aanwezigheid van Iran in Syrië niet tolereert. Iran is naast Rusland de belangrijkste bondgenoot van Assad.