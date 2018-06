"Israël bombardeert luchtmachtbasis in Syrië" IB

26 juni 2018

05u08

Bron: Belga 1 In Syrië heeft Israël twee raketten afgevuurd op een luchtmachtbasis dicht bij de hoofdstad Damascus. Dat zegt het Syrische staatspersagentschap Sana deze nacht.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten waren wapendepots van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah op de basis het doelwit en slaagde de Syrische luchtafweer er niet in de raketten te onderscheppen.

Stellingen van Iran en de Hezbollah in Syrië, die er het regeringsleger steunen in de strijd tegen de rebellen en terreurgroep Islamitische Staat (IS), zijn wel vaker het doelwit van bombardementen. Die worden meestal aan Israël toegeschreven, dat zelden operaties in Syrië bevestigt.