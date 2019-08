“Israël bombardeerde wapendepot in Irak”: gevaar op escalatie TT

23 augustus 2019

07u37

Bron: Belga 0 Israël heeft minstens één luchtaanval uitgevoerd op een doelwit in Irak. Het zou gaan om een wapenopslagplaats ten noorden van Bagdad, die volgens sommige bronnen door Iran wordt gebruikt om wapens naar Syrië over te brengen. Dat meldt de New York Times.

Israël zou daarmee voor het eerst in bijna vier jaar een luchtaanval in Irak hebben uitgevoerd. De aanval, die dateert van 19 juli, kan ervoor zorgen dat de toestand in het Irak nog verder destabiliseert en dat het land nog dieper wordt meegetrokken in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran, schrijft de krant.

Er werden vorige maand nog wel meer aanvallen uitgevoerd op wapendepots die gecontroleerd worden door Iraakse milities met banden met Iran, maar wie achter die aanvallen zat is voorlopig niet geweten.

In een reactie op de aanvallen zei de nationale veiligheidsadviseur van Irak Falih al-Fayadh dat Bagdad geen partij wil kiezen in eender welk conflict tussen Iran en andere landen en niet "in een oorlog wil worden meegetrokken". "De Iraakse regering en met name de veiligheidsdiensten en strijdkrachten zullen al het nodige doen om Irak en zijn bevolking te beschermen en om elke poging tot destabilisering af te wenden", verklaarde hij.

Volgens de verantwoordelijke zoekt de regering nog uit wie achter de aanvallen zit.

Het Israëlische leger weigerde voorlopig commentaar te geven op de aanvallen, maar premier Benjamin Netanyahu antwoordde wel al op een vraag van een reporter dat "Iran nergens immuniteit heeft".