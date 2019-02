“IS-strijders blokkeren straten om 2.000 burgers tegen te houden te vluchten uit laatste bolwerk”

18 februari 2019

07u53

Bron: ANP

Er zitten mogelijk nog zo'n 2.000 burgers vast in het laatste bolwerk van Islamitische Staat in Oost-Syrië. De jihadisten hebben in het dorp Baghouz straten geblokkeerd om te voorkomen dat mensen vluchten, zegt een woordvoerder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF).