"IS pleegde in 2018 de meeste zelfmoordaanslagen"

07 januari 2019

16u05

Ondanks hun militaire nederlagen in Syrië en Irak, was de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS) wereldwijd verantwoordelijk voor de meeste zelfmoordaanslagen in 2018. Dat moet blijken uit een Israëlische studie.

De jihadistische militie was vorig jaar direct of indirect verantwoordelijk voor 172 zelfmoordaanslagen, klinkt het in het rapport van het instituut voor nationale veiligheidsstudies (INSS), dat vandaag in Tel Aviv werd gepresenteerd. Dat is 59 procent van de globale aanslagen. "De Islamitische Staat blijft de hoofdvertolker van zelfmoordaanslagen, ondanks de militaire nederlagen en het verlies van gebieden in het Midden-Oosten", aldus de studie.



Vorig jaar waren in totaal 505 zelfmoordterroristen betrokken bij 293 aanslagen in meer dan 20 landen. Naar verluidt waren 84 van de zelfmoordterroristen vrouwen. Bij de aanslagen kwamen 2.845 mensen om en raakten er 5.160 gewond.

Daling

Over het algemeen is het aantal zelfmoordaanslagen sinds 2016 echter gedaald. Het terroristische netwerk al-Qaida en daaraan gelinkte milities pleegden in 2018 in totaal 67 zelfmoordaanslagen of 23 procent van alle aanslagen.



De vorig jaar zwaarst getroffen regio door zelfmoordaanslagen was Azië, klinkt het in het rapport. Alleen al in Afghanistan gebeurden 83 zelfmoordaanslagen. (Lees hieronder verder.)

Verlies

IS is zijn eerder veroverd gebied in Syrië en Irak bijna volledig kwijtgespeeld. In het oosten van Syrië controleren de jihadisten nog een klein gebied in de vallei van de Eufraat.

In de woestijngebieden van Syrië en Irak, maar ook in andere landen, zijn echter nog steeds cellen actief die terroristische aanvallen uitvoeren.