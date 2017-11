"IS-leider was in heroverde stad Syrië" ADN

10u56

Bron: ANP 0 AP Abu Bakr al-Baghdadi. De leider van Islamitische Staat Abu Bakr al-Baghdadi was in de Syrische stad Albu Kamal toen deze werd omsingeld en heroverd door het Syrische leger. Dat meldden media van Hezbollah in Libanon. Waar de IS-leider nu is, is niet bekend.

Albu Kamal was het laatste bolwerk van IS in Syrië. Na een korte belegering nam het Syrische leger de plaats gisteren helemaal in. Albu Kamal ligt bij de grens met Irak. IS is nu vrijwel volledig uitgeschakeld in Syrië.