"IS-leden namen mijn zus mee en verkrachtten haar meermaals" TTR

30 juli 2018

11u40

Bron: Reuters, Belga 0 Seksuele slavernij, verkrachting en gedwongen huwelijken staan centraal in de modus operandi van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Enkele Afghaanse vrouwen vertellen aan persagentschap Reuters over de dag dat de extremistische groepering hun leven voorgoed veranderde. "Mijn 14-jarige zus werd meermaals verkracht", vertelt een vrouw in een moedige getuigenis.

De Afghaanse Samira getuigt hoe leden van IS haar huis binnenstormden en haar 14-jarige zusje meenamen. "Ze sleurden haar mee, zodat iemand van de terroristische organisatie met haar kon trouwen. Maar uiteindelijk wilde niemand met haar trouwen", getuigt de Afghaanse vrouw.



"Toch hielden ze haar gevangen en werd ze meermaals verkracht door verschillende mannen. Tien maanden lang was ze in handen van IS. Gelukkig kon ze ontsnappen en is ze nu opnieuw bij ons. Ik durf hierover met niemand te praten uit schaamte", klinkt het.

Geld

Ook Zarifa, een Afghaanse vrouw uit de provincie Jowzjan, getuigt over de dag dat een IS-leider plots aan haar huis verscheen. "Hij zei me dat mijn man hem geld had beloofd. Ik vertelde dat we niets hadden, waardoor ik hem niets kon geven. Hij aanvaardde mijn antwoord niet. Ik moest mijn man achterlaten, zodat ik met een lid van IS zou kunnen trouwen", vertelt Zarifa.

"Ik weigerde resoluut. Intussen brachten enkele mannen mijn kinderen naar een andere kamer en bedreigde hen met een wapen. Als ik niet naar hem zou luisteren, zou hij mijn kinderen en mij vermoorden. Dat is wat de leider tegen me zei." Wat volgde is naar eigen zeggen "een horrorverhaal dat ze moeilijk in woorden kan beschrijven." Zarifa besliste uiteindelijk te vluchten uit angst dat wat zich binnen de vier muren van haar huis had afgespeeld opnieuw zou gebeuren.

Taboe

In het verleden doken al verschillende berichten op uit Irak en Syrië over seksuele slavernij, gedwongen huwelijken en verkrachting door de extremistische groepering. Er rust een groot taboe op verkrachting in Afghanistan, waardoor vrouwen er volgens persagentschap Reuters minder vaak aangifte doen. Het aantal vrouwen dat slachtoffer werd van verkrachting, is dan ook moeilijk te preciseren.

De provincie Jowzjan in Afghanistan is een van de weinige provincies van het land, waar IS een kleine territoriale basis kon uitbouwen. Volgens officiële informatie zou IS daar over 600 tot 700 strijders beschikken, waaronder ook enkele buitenlanders. De numeriek veel sterkere taliban proberen al maanden de IS daar te verdrijven. Bij hun onderlinge gevechten werden in het verleden ook veel burgers gedood, gewond of verdreven.