"Is je koffer ontploft?": Britse stomverbaasd als haar bagage van de band rolt AV

27 juli 2018

16u51

Bron: The Sun 0 Jiwon Choi trok grote ogen toen ze aankwam in de luchthaven van Londen Gatwick en haar bagage ontving. De vrouw keerde gisteren huiswaarts van een reisje naar Sevilla en vloog met de Britse luchthavenmaatschappij EasyJet. Echter, bij aankomst zag ze dat haar valies volledig opengescheurd en grotendeels vernield was.

De doctoraatsstudente aan de Universiteit van Exeter poste verschillende foto's van haar vernielde bagage op de Facebookpagina van EasyJet. Daarbij schreef ze: "Een mooie reis is volledig verpest door deze schandalige ervaring".

Het antwoord van de Britse luchtvaartmaatschappij verbaasde haar nog meer: "Zonder één woord van verontschuldiging, vroegen ze me om nog meer foto's te sturen waarbij het merk van mijn valies duidelijker in beeld was". Jiwon voegde nog toe dat ze aan EasyJet ook de precieze afmetingen en het aantal wieltjes van de valies moest doorgeven. "Dit moest enkel zodat hun documentatie volledig zou zijn. Het is echt niet eerlijk."

Meteen kwamen er reacties op haar Facebookpost met de vraag of haar koffer misschien ontploft was. Daarop antwoordde Jiwon: "Ik had geen gevaarlijke of verboden spullen bij en er is helemaal geen indicatie dat er iets ontploft is. Er is geen rookgeur, er zijn geen gesmolten spullen,... Zelfs de papieren in mijn valies hebben het voorval overleefd en vertonen geen sporen van brand."

Verder vertelde ze ontstelt wat de luchtvaartmaatschappij EasyJet als verklaring gaf. "Het personeel van EasyJet zei dat mijn valies waarschijnlijk van een vrachtvoertuig is gevallen. Mijn bagage werd dus de volledige rit over de grond gesleept. Wat ook mogelijk is, is dat mijn valies onder de transportband is terecht gekomen."

Een verantwoordelijke van EasyJet bood vandaag zijn verontschuldigingen aan en hij voegde nog toe dat "EasyJet samenwerkt met verschillende partners om de bagage van de passagiers zo goed mogelijk en met zorg op de juiste bestemming te bezorgen. We zullen dit voorval onderzoeken en navraag doen bij de verantwoordelijken in de luchthaven van Londen. EasyJet voorziet ongeveer 1.700 vluchten per dag in meer dan 30 landen. Beschadigde bagage komt erg weinig voor."

EasyJet biedt Ms. Choi een compensatie aan voor het veroorzaakte ongemak.