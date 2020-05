“Is hij weggekomen met moord? Sommigen denken van wel”: Trump suggereert dat presentator achter dood medewerkster zit KVDS

13 mei 2020

14u09 4 Een nieuwe dag, een nieuwe samenzweringstheorie. De Amerikaanse president Donald Trump is op Twitter opnieuw van leer getrokken, deze keer tegen de bekende presentator Joe Scarborough van Morning Joe op MSNBC. Trump suggereerde dat Scarborough achter de dood van een voormalig medewerkster zou kunnen zitten, bijna 20 jaar geleden. De feiten wijzen echter in een andere richting.

Trump postte de bewuste tweet over Scarborough – een uitgesproken criticus van de president – gisteravond. “Wanneer wordt er een nieuw onderzoek geopend naar de onopgeloste zaak rond Psycho Joe Scarborough in Florida? Is hij weggekomen met moord? Sommigen denken van wel. Waarom is hij zo stilletjes en zo snel uit het Congres verdwenen? Is het niet duidelijk? Wat gebeurt er nu? Hij is totaal krankzinnig”, fulmineerde hij.

When will they open a Cold Case on the Psycho Joe Scarborough matter in Florida. Did he get away with murder? Some people think so. Why did he leave Congress so quietly and quickly? Isn’t it obvious? What’s happening now? A total nut job! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Met “de onopgeloste zaak rond Psycho Joe Scarborough in Florida” verwijst Trump naar een samenzweringstheorie die al langer de ronde doet en die stelt dat de voormalige Republikeinse volksvertegenwoordiger in 2001 een van zijn medewerksters, Lori Klausutis, om het leven bracht. Maar wat gebeurde er écht met haar? Dit zijn de feiten.





Lori Klausutis (28) werkte 19 jaar geleden voor Scarborough, toen die nog in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zat voor de staat Florida. Op de ochtend van 20 juli 2001 werd ze dood gevonden in een van de kantoren van zijn administratie in Fort Walton Beach, waar ze werkte. Ze lag op de grond naast een bureau.

Een dag voordien dat ze aan een collega en een postbezorger verteld dat ze zich niet lekker voelde. Een autopsie wees uit dat ze een verborgen hartaandoening had die hartritmestoornissen veroorzaakte. De wetsdokter kwam tot de conclusie dat ze daardoor het bewustzijn had verloren, gevallen was en met haar hoofd tegen een bureau terechtgekomen was. De officiële doodsoorzaak was een bloedklonter. Van kwaad opzet was geen enkel bewijs, zo klonk het.

Op de avond dat Klausutis stierf, was Scarborough 1.500 kilometer verderop in Washington D.C. voor zijn werk. Het Huis van Afgevaardigden was er die dag bijeen tot 22 uur.

Waar de samenzweringstheorie over Scarborough dan vandaan komt? De lokale krant Northwest Florida Daily News uit Fort Walton Beach reconstrueerde het minutieus.

Eerst en vooral was er de lijkschouwer en hoe die zich gedroeg. Aanvankelijk verklaarde die dat het onderzoek naar de doodsoorzaak snel achter de rug zou zijn, maar uiteindelijk duurde het meer dan twee weken, tot 6 augustus, voor het klaar was. Daarna was hij een tijdlang niet bereikbaar.

Ook zijn verslag riep vragen op. Er werd melding gemaakt van een schram en een kneuzing op de schedel van Klausutis. En de vaststelling van een haarscheurtje in de schedel werd weggelaten, officieel om te voorkomen dat het zou leiden tot “onnodige speculaties”. Volgens de wetsdokter was het alleen maar bijkomende bewijs dat ze wel degelijk omgekomen was door een kwalijke val.

Affaire?

Ook de beveiligingsfirma die verantwoordelijk was voor het gebouw waar het kantoor in gevestigd was, voedde speculaties dat er misschien meer aan de hand was. Aanvankelijk verklaarde ze dat er de avond van het overlijden van Klausutis volgens het boekje gepatrouilleerd was. Later wijzigde ze dat verhaal en gaf ze toe dat ze het kantoor “misschien wel had overgeslagen”.

En dan was er nog Scarborough zelf. Hoewel hij nog maar 38 was, had hij zijn afscheid van de politiek aangekondigd en twee maanden na de dood van Klausutis voegde hij de daad bij het woord. Dat voedde de geruchtenmolen dat er misschien meer aan de hand was. Een affaire misschien? Volgens Scarborough wilde hij meer tijd met zijn kinderen doorbrengen. Er werd nooit bewijs gevonden dat die bewering niet correct was. Maar de samenzweringstheorieën doken op.

Tijdens zijn ochtendshow reageerde Scarborough al op de tweet van Trump over de zaak. Hij maande de president aan om zich te focussen op zijn werk en niet meer naar zijn programma te kijken.

In de clinch

Het is niet de eerste keer dat de twee in de clinch gaan. De relatie tussen beiden verzuurde enkele jaren geleden in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Eerst waren Scarborough en zijn vrouw Mika Brzezinski – met wie hij samen Morning Joe presenteert – positief over Trump, maar ze lieten zich steeds kritischer uit en vielen daardoor in ongenade.

Sindsdien krijgen ze regelmatig een veeg uit de pan. Een van de meest memorabele aanvallen vond plaats in 2017. “Ik heb gehoord dat het weinig bekeken Morning Joe slecht over me spreekt”, klonk het toen op Twitter. “Hoe komt het dan dat gekke Mika met laag IQ samen met psychopaat Joe rond oudejaarsavond drie avonden op rij naar Mar-a-Lago kwam en erop aandrong om me te vergezellen? Ze bloedde hevig van een facelift. Ik zei nee!” Scarborough en Brzezinski ontkenden alles wat in de tweet stond en noemden die “belachelijk”.

