“IS doodt zeker 41 Syrisch-Koerdische strijders” TTR

27 oktober 2018

18u07

Bron: Belga 0 Minstens 41 leden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een coalitie van Koerdische en Arabische strijders die gesteund worden door Washington, zijn gedood bij een tegenaanval van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in het oosten van Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR).

Volgens de SOHR lanceerden de jihadisten gisteren hun hevigste tegenaanval in maanden tegen de SDF en hebben de extremisten onlangs opnieuw grote stukken grondgebied heroverd dat ze onlangs aan de oostkant van de rivier de Eufraat waren kwijtgespeeld. Deze aanval was de laatste in een reeks tegenaanvallen van IS, die profiteren van het slechte weer in de regio die de gevechtsvliegtuigen van de VS-coalitie aan de grond houdt, aldus de in Groot-Brittannië gevestigde SOHR.

In september had de SDF nog gezegd dat hun strijdkrachten de laatste fase van hun campagne waren ingegaan om de extremisten in de oostelijke Syrische provincie Deir ez-Zor definitief op de knieën te dwingen.



De door Koerden aangevoerde SDF heeft een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen de Islamitische Staat in Syrië, waar ze de meeste bolwerken van militante milities hebben overgenomen in de provincies al-Raqqa en Deir er-Zor. De Islamitische Staat controleert nog steeds lappen gebied in Oost- en Zuid-Syrië.