"Is dit nu je geweldige idee?" Britse pers kritisch voor premier May en haar uitgestoken hand naar Labour TT

03 april 2019

06u48

Bron: BBC, The Guardian 0 Heel wat Britse kranten reageren vanmorgen sceptisch op het nieuwste witte konijn uit de hoed van premier Theresa May. Die kondigde gisteravond samenwerking met Labour aan om uit de brexit-impasse te geraken, maar het vooruitzicht op een mogelijk softere brexit zien vooral de tabloids niet zitten.

Zo vraagt The Sun zich nogal retorisch af of “dit nu jouw geweldige idee is?” “Na zeven uur waarin de regering in lockdown zat, gaat May de softe richting uit in de brexit-chaos”, klinkt het.

The Sun

De gratis krant Metro probeert het met een woordspeling en heeft het over een “brexit-sensatie”: “It's jezz the two of us”, een combinatie van “Het zijn nog enkel wij twee” waarbij de “just” veranderd is in “jezz”, een variant op Jeremy, de voornaam van Labour-leider Corbyn.



Volgens Metro “geeft May de hoop op steun van de Conservatieve partij op” en zou ze een “supersofte deal” kunnen aanvaarden. Met mogelijke enige zin voor overdrijving wijst de krant er op dat May hierdoor een “marxistische collaborateur” wordt genoemd.

Wednesday's front page:

IT'S JEZZ

THE TWO

Metro Newspaper UK

The Daily Express, een van de meest fervente pro-brexitkranten die het heeft over een “kruistocht om ons uit de EU te krijgen”, is nog redelijk neutraal voor May. “Na een marathonzitting werpt de premier de handschoen om de impasse te doorbreken”, klinkt het. “Tijd voor nationale eenheid, over naar u, meneer Corbyn.”

Maar ook hier valt te lezen dat er zo goed als zeker een softere brexit komt nadat de premier zal samenzitten “met de uiterst linkse Labour-leider”.

Here is tomorrow's @Daily_Express front page:



- It's time for national unity... over to you Mr. @jeremycorbyn

- Pension trap: 50,000 paying too much tax

Daily Express

De Daily Mirror, dat zich eerder links positioneert, omschrijft Corbyn neutraler en is vooral kritisch voor de premier. “Help me, Jeremy”, valt er te lezen naast een foto van een sombere en “wanhopige May”.

Tomorrow's front page: Help me, Jeremy

The Daily Telegraph zet op zijn voorpagina veertien ministers die volgens de krant achter een EU-uitstap zonder akkoord waren maar dus hun zin niet hebben gekregen. “Kabinet schaart zich achter no-dealbrexit, maar May wendt zich tot Corbyn.”

Opvallend is dat verschillende bronnen de versie van The Telegraph staalhard ontkennen. Minister van Energie Claire Perry reageerde op Twitter openlijk dat “jullie voorpagina gebaseerd is compleet foute lekken van een collega die zich verwerpelijk gedraagt”. Volgens haar waren er “maar vier ministers die zich expliciet hebben uitgesproken voor een ‘no deal’”.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph 'Cabinet backs no-deal Brexit - but May turns to Corbyn instead'

Ook The Daily Mail heeft aandacht voor de verdeeldheid in de regering en in de Conservatieve Partij onder de kop “Theresa’s laatste verzet”. “May vertraagt de brexit OPNIEUW en sluit een no-deal uit”, schrijft de krant, die er nog op wijst dat Boris Johnson de leider is van de woedende harde vleugel binnen de Tories.

MAIL: Theresa's last stand

Hetzelfde geluid - in iets neutralere termen - in The Times, dat een bron binnen May’s kabinet aan het woord laat die zegt dat de premier bereid is Labours eis voor een douane-unie en dus een veel softere brexit te aanvaarden. Daarmee zit de premier wel op ramkoers met haar eigen partij: “Gisterenavond noemden leidende brexiteers haar opening meteen een capitulatie voor Labour.”

Onder meer ex-minister van Buitenlandse Boris Johnson brak May's toespraak meteen af. “Het is volgens mij heel teleurstellend dat het brexit-proces nu in handen van Jeremy Corbyn is gelegd. Als hij zijn zin krijgt, zal het resultaat zo goed als zeker zijn dat we in de douane-unie blijven.”

The Guardian wijst er op dat een akkoord tussen May en Corbyn mogelijk wel moeilijker wordt dan gedacht. Beide politici hebben andere standpunten en May zei gisteren dat haar akkoord met de EU sowieso blijft wat het is en deel zal moeten uitmaken van een nieuw akkoord.

Guardian front page, Wednesday 3 April 2019: May calls for talks with Corbyn in bid to save Brexit