“Is dit gevaarlijkste kip van Verenigd Koninkrijk?”: Britse kranten snoeihard voor “hypocriete” oppositieleider Corbyn KVDS

05 september 2019

07u51 2 Er wordt vanmorgen hard uitgehaald naar oppositieleider Jeremy Corbyn in de Britse kranten. Die weigerde het voorstel van Brits premier Boris Johnson te steunen om vervroegde verkiezingen uit te schrijven, nadat de regering verplicht werd om een nieuw brexit-uitstel aan te vragen. Johnson wil dat laatste koste wat het kost vermijden.

Voor hun uithaal gaan de kranten door op de vreemde scheldwoorden die Johnson gisteren in het parlement gebruikte voor Corbyn. Hij noemde de Labour-leider onder meer een “chloorkip”.

“Corbyn chickens out of an election” (Corbyn krabbelt terug voor verkiezingen) klinkt het vanmorgen in de tabloid Daily Mail. Daarbij verwijst de krant ook naar het feit dat Corbyn al verscheidene keren om verkiezingen vroeg. Maar polls suggereren dat Labour het niet goed zou doen als die er zouden komen en dat zou Corbyn nu terughoudend maken.

The Sun fabriceert zelfs een fotocollage van Corbyn als kip bij de kop “Is dit de gevaarlijkste kip van het Verenigd Koninkrijk?”, schrijft ze.

Ook The Telegraph zit op dat spoor: “’Hypocriete’ Corbyn weigert vervroegde verkiezingen om uit de impasse te geraken”. Net als The Express, die de weigering omschrijft als “buitengewone lafheid”.

The Mirror – niet bepaald een fan van Johnson – neemt dan weer de premier op de korrel en noemt hem “de slechtste eerste minister van het Verenigd Koninkrijk (sinds de vorige)”. Volgens de krant is Johnson de enige premier ooit die zijn eerste drie stemmingen verloor in het parlement.

Ook andere Britse kranten focussen op de vernedering van Johnson. “Hij kan gewoon niet winnen”, klinkt het in Metro en “In de hoek gedreven” in The Independent.

Ook in The Guardian is dat de teneur: “In de hoek gedreven Johnson leidt driedubbele nederlaag in parlement” schrijft de kwaliteitskrant. Net als de Financial Times: “Johnson in de hoek gedreven nadat parlement hem dubbele nederlaag toebrengt”.

In The Times klinkt dat: “Johnson zit vast nadat parlementsleden vervroegde verkiezingen weigeren”.