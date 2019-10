“Is dit een grap?”Ongeloof over Trumps bizarre “kinderachtige” brief aan Erdogan: “Wees geen dwaas!” TT IB

17 oktober 2019

11u06

Bron: Reuters, ANP, CNN, The Guardian 16 “Wees geen stoere jongen. Wees geen dwaas!” In een brief met daarin niet bepaald diplomatiek taalgebruik maande de Amerikaanse president Donald Trump zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan kort voor de inval in Syrië aan terughoudend op te treden. De reacties op de op zijn minst bizarre uitspraken zijn niet mals. Volgens de BBC heeft Erdogan de brief overigens “in de vuilbak” gegooid.

Dat Trump niet hoog oploopt met diplomatiek taalgebruik en graag zegt waar het op staat, is bekend. Maar de brief aan Erdogan verwondert nog altijd velen.

“Ik heb hard gewerkt om een aantal van jouw problemen op te lossen, laat de wereld niet zitten, maak een deal. De geschiedenis zal dan positief over je oordelen. Als je dat niet doet zal je gezien worden als de duivel", schreef de president op 9 oktober, de dag waarop het Turkse offensief begon. “Je wil niet verantwoordelijk zijn voor het afslachten van duizenden mensen en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernietigen van de Turkse economie - en dat zal ik zijn", schreef Trump.

De brief, die gisterenavond openbaar is gemaakt, zou door het Witte Huis naar buiten zijn gebracht om aan te tonen dat Trump Turkije geen vrijbrief heeft gegeven om Syrië binnen te vallen. Meteen na de bekendmaking vroegen journalisten en andere politici zich af of dit nu ‘fake news' was of niet: de president van een van de belangrijkste landen van de wereld die een andere president - met uitroeptekens - aanmaant “geen dwaas” te zijn? Dit kon niet anders dan een grap zijn.

This is insane. pic.twitter.com/ERHXoQGqUS Justin Amash(@ justinamash) link

Authentiek

Maar de brief is wel degelijk authentiek, verzekert het Witte Huis. Democratisch Congreslid Mike Quigley kon zijn ogen niet geloven toen hij de tekst las, zei hij tegen CNN. “Maar het klinkt wel zoals Trump, in een soort van tijdelijk vacuüm, gewoon kwaad dicterend wat er in hem opkomt.”

Ook het feit dat Trump in de brief schrijft dat generaal Mazloum Kobani bereid is “meer toegevingen dan ooit” te doen, wekt ongeloof op. Mazloum is de leider van de Syrische Democratische troepen (SDF), de coalitie die tegen IS streed en waar ook de Koerden deel van uitmaken. “Ik stuur in alle vertrouwen een brief van hem aan mij mee”, schrijft Trump aan Erdogan.

Turkije strijdt nu tegen de Koerden, en Trump vond er dus niet beter op een vertrouwelijke brief van de hoogste Koerdische leider gewoon door te sturen naar de Turkse president. “Dit geeft onze bondgenoten nog meer redenen om Amerika ooit nog te vertrouwen”, zegt Ned Price, voormalig woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad. “Hoeveel NAVO-correspondentie heeft zo hij al naar Poetin gestuurd?”

“In de vuilbak gesmeten”

Volgens de BBC heeft Erdogan de brief van Trump trouwens meteen “in de vuilbak gesmeten” toen hij hem heeft ontvangen.

De brief werd gisteren openbaar gemaakt net op het moment dat Amerikaans vicepresident Mike Pence en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo naar Turkije reizen om de Turken aan te manen een wapenstilstand te aanvaarden. Maar Erdogan maakte gisteren al duidelijk dat hij de twee niet zou ontvangen.

“We waren getuige van een mentale instorting van de president”

Vannacht onze tijd vond trouwens een al even bizarre ontmoeting tussen Trump en Democratische leiders uit het Congres plaats. De brief zou daar ook zijn rondgedeeld en de president zou Democratisch fractieleider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi er een “derderangspolitica” hebben genoemd. De Democraten verlieten de ruimte toen Trump bleef schelden en twijfelden achteraf openlijk aan zijn mentale stabiliteit. “Waar we getuigen van waren, was een mentale instorting van de president”, aldus Pelosi.

Trump beschuldigde Pelosi op Twitter later zelf van een “meltdown”, met een ondertussen al iconische foto waarbij Pelosi als enige in de kamer rechtstaat en naar Trump wijst. De Democrate nam de foto met trots aan en maakte er de coverfoto van haar Twitter-profiel van. Volgens Democraten tonen ze Pelosi “op haar best”.

Nervous Nancy's unhinged meltdown! pic.twitter.com/RDeUI7sfe7 Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

“Koerden zijn ook geen engeltjes”

Het Huis van Afgevaardigden stemde gisteren met overweldigende meerderheid een resolutie waarin de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië wordt veroordeeld. 354 parlementsleden steunden de resolutie, slechts 60 stemden tegen. Van de 197 Republikeinen in het Huis steunden 129 er de resolutie.

Trump leek zich daar echter weinig van aan te trekken. Op een persconferentie noemde hij zijn eigen beslissing zijn handen af te trekken van de Koerden “strategisch briljant”. De Koerden zijn volgens hem “ook geen engeltjes” en zijn nu sowieso “veel veiliger”. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er sinds het begin van het Turkse offensief al bijna 100 burgerdoden zijn gevallen en zijn honderdduizenden burgers op de vlucht geslagen.