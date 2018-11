"IS-aanslag tijdens actiedag ‘gele hesjes’ verijdeld in Frankrijk” mvdb

20 november 2018

17u33

Bron: Le Parisien - 7s7 0 De Franse politie heeft een IS-aanslag weten te verijdelen die afgelopen zaterdag moest plaatsgrijpen, de dag waarop de Franse wegen massaal werden geblokkeerd door de ‘gele hesjes’, onthult de krant ‘Le Parisien’ vandaag. Vier mannen zitten in voorlopige hechtenis en zijn in staat van beschuldiging gesteld.

De antiterreurdiensten verrichtten een week geleden op 13 november arrestaties in en rond de zuidoostelijke stad Saint-Étienne. Directe aanleiding was een onderschepte sms met de tekst “Ça va saigner le 17 novembre”, vrij vertaald “17 november wordt bloederig”. Een van de arrestanten had dit bericht naar zijn verloofde gestuurd.



De terreurverdachten zouden hebben willen profiteren van de chaos door de blokkeeracties op de Franse wegen om toe te slaan, luidt het bij politiebronnen. Afgelopen zaterdag werd op 2.034 plaatsen over heel Frankrijk gedemonstreerd tegen de hoge dieselprijs en de stijgende kosten voor het levensonderhoud. De politie arresteerde 282 actievoerders. Er vielen 409 gewonden, onder wie 28 politiemensen.



Het precieze doelwit van de verijdelde aanslag is vooralsnog niet gekend. Onder de vier arrestanten zijn twee broers van 23 en 25 en een 52-jarige man. Twee andere verdachten zaten al vast in een Franse gevangenis. Een van deze gedetineerden wordt gezien als de leider van de groep. De 25-jarige man uit de regio rond Lyon is anderhalf jaar geleden aangeklaagd in een ander terrorismeonderzoek. Hij communiceerde via een smartphone met de andere verdachten. Verschillende arrestanten staan bij de Franse veiligheidsdiensten gekend als geradicaliseerd.



Bij verschillende huiszoekingen zijn een jachtgeweer en zeven patronen in beslag genomen. De speurders namen ook een laptop, enkele tablets en een USB-stick mee. Op de geheugenstick stond pro-IS-materiaal. Een van de arrestanten, wellicht de andere gedetineerde, is niet in staat van beschuldiging gesteld. De vier zijn aangeklaagd voor “criminele samenzwering met terroristisch oogmerk”, luidt het nog in Le Parisien.