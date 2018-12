“IS 2.0": Interpol waarschuwt voor nieuwe terrorismegolf die komende jaren op ons af kan komen TT

20 december 2018

09u28

Bron: Huffington Post, Die Welt 121 In een heel aantal westerse landen bestaat het gevaar dat de komende jaren een nieuwe golf van terreur door moslimextremisten op gang komt. Daarvoor waarschuwt Interpol-topman Jürgen Stock, die het heeft over “IS 2.0". Als reden haalt hij het feit aan dat veel terreurverdachten de komende jaren vrijkomen uit de gevangenis, zonder dat ze daar gederadicaliseerd zijn, integendeel.

Stock had het over de “vroegste ondersteuners” van de aanslagen of plannen van de voorbije jaren. Veel van de zogenaamde logistieke medewerkers van het terrorisme hebben maar enkele jaren gevangenisstraf gekregen, waardoor ze binnenkort opnieuw vrijkomen. De Interpol-topman hoopt dat de meesten zich opnieuw in samenleving zullen integreren, maar volgens Stock blijven gevangenissen een broeihaard van radicale ideologieën.

Dat toonde ook de recente aanslag in Straatsburg aan. Schutter Cherif Chekatt reeg de afgelopen jaren 27 veroordelingen aan mekaar in drie verschillende landen — Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, maar dat hield hem niet tegen uiteindelijk een op IS geïnspireerde aanslag te plegen.



Ook bij ons waarschuwde de Staatsveiligheid vorige maand nog dat waakzaamheid voor moslimextremisme nodig blijft, onder andere doordat veroordeelde terroristen en andere verdachten de komende jaren vrijkomen. Vaak zijn ze na drie of vijf jaar cel nog steeds maar 25 à 30 jaar oud. De vraag is in hoeverre ze nog geradicaliseerd zijn, klonk het bij de veiligheidsdienst.

Ook zijn er de zogenaamde Foreign Terrorist Fighters (FTF), die zich na de ineenstorting van IS nog altijd kunnen hergroeperen in landen als Libië. “We zijn nog niet aan het einde van de rit. Het jihadisme zal blijven bestaan en de oorzaken waarom de jongeren enkele jaren geleden naar Syrië vertrokken zijn, is niet weggenomen. Bovendien is er de oproep van de IS-top om in eigen land in actie te komen met ‘gewone middelen’ zoals een vrachtwagen of met gewone gebruiksvoorwerpen zoals messen. Dat kan een inspiratie zijn voor lone wolfs”, zei administrateur-generaal van de Staatsveiligheid Jaak Raes.