"Iran test nieuwe kruisraket" SVM

02 februari 2019

13u41

Bron: Belga 0 Iran heeft een nieuwe kruisraket getest, een week voor de veertigste verjaardag van de Islamitische Revolutie. Dat meldt het nieuwsagentschap Tasnim.

De nieuwe raket heeft een reikwijdte van 1.350 kilometer en is na de succesvolle test overhandigd aan het Iraanse leger. De raket is vervaardigd in Iran, zonder buitenlandse hulp.

Iran beklemtoonde al herhaaldelijk dat het land raketten zou blijven ontwikkelen, ondanks de internationale kritiek. De raketten zijn bedoeld om de eigen grenzen te beschermen en hebben daarom geen internationale goedkeuring nodig, oordeelt Teheran.

Het Iraanse raketprogramma is erg controversieel, onder meer omdat de middellangeafstandsraketten beschouwd worden als een ernstige dreiging voor Israël (de aartsvijand van Iran, nvdr). Teheran ontkent die stelling. “De raketten kunnen geen kernkoppen dragen en en schenden de resolutie dus niet.”