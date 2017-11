"Iran produceerde op Saoedi-Arabië afgevuurde raketten" LVA

03u05

Bron: ANP 0 EPA Een Houthi-strijder in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Restanten van vier raketten die dit jaar door Houthi-rebellen in Jemen zijn afgevuurd op Saoedi-Arabië lijken te zijn ontworpen en geproduceerd door Iran. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van waarnemers van de Verenigde Naties.

Persbureau Reuters zag het onderzoeksverslag in en stelt dat de waarnemers geen "direct bewijs hebben om de fabrikant of de leverancier te identificeren". Echter, de gebruikte raketten zouden erg veel gelijkenissen vertonen met de Iraanse Qiam-1-raket. Als de wapens inderdaad afkomstig zijn van de Saudische rivaal Iran, dan is dat waarschijnlijk een schending van het wapenembargo dat in april 2015 door de VN werd opgelegd.

Eerder beschuldigde de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, Iran al van het leveren van de raketten. Onder leiding van Saoedi-Arabië probeert een coalitie de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen te verjagen. De Saudische kroonprins beschreef de mogelijke wapenleveranties van Iran eerder als "directe militaire agressie" die als een oorlogsdaad kan worden gezien.