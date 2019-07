“Iraanse schepen probeerden Britse olietanker in de Golf te stoppen” IB TT

11 juli 2019

04u16

Bron: Belga, CNN, Reuters, BBC 8 Gewapende schepen van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben gisteren zonder succes geprobeerd om een Britse olietanker in de Perzische Golf tegen te houden. Dat meldt CNN dat zich baseert op “twee Amerikaanse functionarissen met directe kennis van het incident”. De Britse regering bevestigt dat drie schepen geprobeerd hebben het schip te blokkeren, maar Iran ontkent alles.

De tanker British Heritage voer door de Straat van Hormuz, een strategisch belangrijke doorgangsroute voor olie, binnen toen hij werd benaderd door Iraanse schepen. De Iraniërs droegen de tanker op om van traject te veranderen en in Iraanse territoriale wateren te stoppen, zegt CNN.

Het Britse fregat Montrose dat de tanker begeleidde, positioneerde zich daarop tussen de tanker en de drie Iraanse schepen en richtte zijn wapens op die laatste. Er werden bevelen uitgestuurd om weg te varen, wat ze ook deden, bevestigen de Britten vanmorgen. Het hele voorval werd gefilmd door een Amerikaans vliegtuig. Britse autoriteiten hebben eerder bevestigd dat de Montrose in de regio aanwezig is om een “maritieme veiligheidsrol te vervullen.”

De Iraanse Revolutionaire Garde ontkent het incident. “De voorbije 24 uur was er in de Straat van Hormuz geen voorval met buitenlandse schepen, ook niet met een Brits schip”, verklaarde het militaire elitekorps op zijn website.

Groot-Brittannië hield vorige week samen met de lokale autoriteiten nog een Iraanse olietanker tegen in Gibraltar. Er werd vermoed dat die tanker olie ging leveren in Syrië, wat betekent dat EU-sancties overtreden zouden worden. Het Verenigd Koninkrijk zegt door de nieuwe ontwikkelingen bijzonder verontrust te zijn en roept Iran op de situatie te de-escaleren.

Diplomatieke rel

De actie bij Gibraltar zorgde voor een diplomatieke rel tussen Groot-Brittannië en Iran en Teheran riep onder meer de Britse ambassadeur in Iran op het matje. De Iraanse president Hassan Rohani waarschuwde Londen gisteren ook nog voor de "gevolgen" van de Britse demarche.

In juni waren al eens twee tankers in de Golf beschadigd geraakt door nog steeds mysterieuze aanvallen op de schepen. De Amerikaanse regering houdt Iran verantwoordelijk voor de incidenten, maar Teheran ontkent alle bemoeienis.

De Straat van Hormuz is een van de belangrijkste zeestraten ter wereld. Ze verbindt de olierijke Golfregio met de open zee. Een groot deel van het wereldwijde olietransport per schip gebeurt via de Straat van Hormuz.

