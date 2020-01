“Iraakse arena mag niet gebruikt worden om rekeningen te vereffenen” SVM ADN

08 januari 2020

15u56

Bron: Belga 0 De voorzitter van het Iraakse parlement spreekt van een schending van de soevereiniteit, nadat Iran 22 raketten afvuurde op Iraakse basissen waar Amerikaanse militairen zijn gelegerd. “Irak moet niet de prijs betalen voor externe rivaliteiten”, zo heeft ook de missie van de Verenigde Naties in het land vandaag gezegd.

“De Iraakse arena mag niet gebruikt worden om rekeningen te vereffenen”, aldus Mohammed al-Halbousi in een mededeling. De parlementsvoorzitter was vroeger gouverneur van de soennitische provincie Anbar. Daar ligt de basis Ayn al Asad, die door zeventien Iraanse raketten werd getroffen. Ook de Iraakse president Barham Saleh veroordeelde andermaal "de herhaaldelijke schendingen van de soevereiniteit".

“We roepen dringend op tot terughoudendheid en tot een hervatting van de dialoog”, klinkt het bij de missie van de Verenigde Naties in Irak. “De recente raketaanvallen in Erbil en Anbar leiden enkel tot een escalatie van het conflict en schenden andermaal de Iraakse soevereiniteit”, aldus UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq).



Syrië verdedigde de raketaanval van zijn Iraanse bondgenoot op de Iraakse legerbasissen. "De Verenigde Staten zouden moeten leren afstappen van het onderwerpen van anderen en het proberen opleggen van hun hegemonie en van de Amerikaanse wil", zei een bron bij het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken volgens het persbureau SANA.