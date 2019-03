‘IRA’ eist bombrieven van Londen en Glasgow op ADN

12 maart 2019

15u27

Bron: Belga, ANP 0 Een dissidente republikeinse groepering die zichzelf de 'IRA' noemt, heeft op de dag van de brexitstemming de verantwoordelijkheid opgeëist voor recente bombrieven in Londen en bij de universiteit van Glasgow.

Vorige week dinsdag werden witte postzakken met kleine bommen gevonden op de Londense luchthavens van Heathrow en City en het drukste treinstation van de hoofdstad, Waterloo Station. Een pakketje vatte vlam toen het werd geopend, maar niemand raakte gewond. Een dag later bliezen veiligheidsagenten een verdacht pakket op dat naar de universiteit van Glasgow was gestuurd. De politie zag een verband met de andere pakketjes. Nog andere aangetroffen pakketten bleken vals alarm te zijn.

Vandaag werden de bombrieven opgeëist. De groepering ‘IRA’ verklaarde aan de Noord-Ierse krant The Irish News in Belfast dat vijf pakketjes naar adressen op het Britse hoofdeiland zijn verstuurd, zo deelden Scotland Yard en de Schotse politie in een gemeenschappelijke verklaring mee. De politie heeft tot dusver dus vier van de vijf verzonden objecten gevonden. Van een, die naar een Britse officier zou zijn verstuurd, ontbreekt elk spoor.

De groep zou bestaan uit militanten die tegen de Noord-Ierse vredesovereenkomst van 1998 zijn. De groep staat los van zijn voorloper en is ook veel kleiner dan de IRA, die verantwoordelijk was voor bijna de helft van de 3.600 doden tijdens de dertig jaar van geweld. In het verleden verzond het Iers Republikeins Leger gelijkaardige bompakketjes. De terreurgroep werd ontbonden na de vredesovereenkomst.