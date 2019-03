“Internetbankieren deed verdachte schietpartij Utrecht das om” KVDS

19 maart 2019

15u11

Bron: De Telegraaf 0 De man die ervan verdacht wordt dat hij gisteren drie mensen doodde en drie anderen zwaar verwondde bij een schietpartij op een tram in Utrecht, zou gevonden zijn omdat hij kort na de feiten een online overschrijving deed. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf , op basis van bronnen dichtbij het onderzoek.

De speurders zouden - nadat ze de identiteit van de verdachte hadden achterhaald - aanvankelijk alleen een oud telefoonnummer van Gökmen Tanis (37) gevonden hebben. Omdat familie en vrienden van de man niet meteen konden helpen en het gevaar bestond dat hij nog meer feiten zou plegen, werd besloten om de bankverrichtingen van Tanis live te volgen.

Rekening

En het was dat wat de man uiteindelijk de das omdeed. Kort na de schietpartij op de tram bleek Tanis met een onbekend toestel geld te hebben overgeschreven van zijn rekening. De politie kon het nummer van die mobiele telefoon achterhalen en het toestel lokaliseren.





Even na 18 uur gisteravond viel de politie binnen op het bewuste adres aan de Oudenaard, een paar kilometer van het 24 Oktoberplein waar de schietpartij ’s ochtends had plaatsgevonden. Speurders konden er de verdachte inrekenen. De mobiele telefoon die Tanis gebruikt had, bleek van een vriend te zijn. In de woning werd ook een vuurwapen gevonden.

De politie viel ook nog op een reeks andere plaatsen in de stad binnen. Daarbij werden nog twee andere mannen aangehouden, van 23 en 27 jaar. De speurders zullen nu verder onderzoeken of zij iets met de zaak te maken hebben.

