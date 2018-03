"Intellectueel vermogen van vergiftigde ex-spion en dochter mogelijk zwaar aangetast" kv

22 maart 2018

17u59

Bron: Reuters 0 Sergei en Yulia Skripal, de Russische ex-spion en zijn dochter die recent vergiftigd werden in het Britse Salisbury, worden nog steeds verzorgd in het ziekenhuis. Mogelijk is hun intellectueel vermogen zwaar aangetast door het gif, zo luidt het in het verdict van een Britse rechter.

Volgens het gerecht blijkt uit bloedstalen dat Skripal en zijn dochter werden blootgesteld aan het zenuwgas novitsjok of een aanverwante stof.

Momenteel wordt er alles aan gedaan om hen in leven te houden met het oog op een volledig herstel, luidt het in het verdict. Het is echter onmogelijk om te weten of en wanneer ze mentaal weer volledig zouden herstellen, aldus de rechter. De Skripals krijgen voorlopig nog zware verdovingsmiddelen toegediend. Ze zijn niet in staat om te communiceren.

